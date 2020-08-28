Общество

Слет молодежных советов «С властью на равных» проходит в Псковской области

Первый слет молодежных советов муниципальных образований проходит в регионе по инициативе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Участниками форума под названием «С властью на равных» стали молодые активисты из районов области, члены Молодежного парламента, представители законодательной и исполнительный власти, а также гости из Москвы: председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева и ее заместитель Дмитрий Шатунов.

Открыл молодежный слет спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. «Я с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в этом мероприятии, руководителям любого уровня во власти всегда интересно пообщаться с молодежью, получить обратную связь от людей, которые совсем скоро будут формировать наше будущее», - обратился к участкам председатель регионального парламента.

Александр Котов отметил, что молодежь всегда присутствует в актуальной повестке, принимая непосредственное участие в значимых событиях, и особо выделил добровольческую деятельность: члены молодежных советов и Молодежного парламента помогали старшему поколению в период пика распространения коронавирусной инфекции, а также участвовали в качестве волонтеров в процессе голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Александр Котов поблагодарил молодых людей за неравнодушие и активную жизненную позицию, а также пожелал успеха тем из них, кто в настоящее время участвует в избирательной кампании в представительные органы местного самоуправления.

Председатель регионального парламента подчеркнул важность взаимодействия молодежных организаций между собой и их открытого диалога с органами власти разного уровня: депутаты не только готовы поддерживать интересные инициативы молодежи, но и заинтересованы в совместной работе с представителями молодого поколения. Так, Александр Котов пригласил молодежь области к обсуждению проекта федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» - законопроект, первое чтение которого скоро состоится в Госдуме, рассмотрят на сентябрьской сессии областного Собрания региональные депутаты.

В завершение выступления Александр Котов пожелал участникам успехов в реализации идей, в поиске единомышленников и достижении результата. «Маленькими шагами вы обязательно придете к своей цели», - отметил председатель Собрания.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская также обратилась с приветствием к участникам форума.

«Сегодня стартует первый региональный слет молодежных советов, и мы сразу устанавливаем высокую планку: у нас и участники, и спикеры, и гости будут очень интересные. Особо отмечу участие в нашем областном мероприятии председателя и заместителя председателя Молодежного парламента при Госдуме. Я уверена, нам будет о чем поговорить и что обсудить. Мы со своей стороны в рамках работы слета расскажем обо всех ресурсах и возможностях, которые область готова предоставить молодым и активным, чтобы вы могли реализовать свои даже самые немыслимые идеи», - сказала Наталья Плявинская и пожелала всем успешной работы.

Заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов назвал участников регионального слета счастливыми людьми.

«Вам повезло. Во-первых, потому что у вас есть поддержка со стороны депутатского корпуса и руководства исполнительной власти - поверьте, это очень ценно, и не каждый регион может похвастаться таким отношением власти к вопросам молодежной политики. Во-вторых, потому что вы стали участниками первого подобного слета, и у вас есть возможность использовать эту площадку по максимуму. Вы можете найти здесь новые контакты, познакомится с новыми людьми, и потом, вернувшись в свой район, реализовать те инициативы, которые будут генерироваться на этом мероприятии», - сказал Дмитрий Шатунов.

Работа слета продлится два дня. О концепции форума рассказал вице-спикер областного Собрания, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко: «Когда говорят «с властью на равных», обычно подразумевают, что представители власти приходят в молодежную среду и пытаются говорить с молодежью на их языке. Мы немного по-другому ставим вопрос - мы хотим, чтобы молодежь брала ту степень ответственности, которую в определенные моменты берет на себя власть, организуя работу на местах, в том числе и в аудиториях с молодежью. Поэтому «С властью на равных» - это долгосрочный проект про сотрудничество и вовлечение молодежи в реализацию муниципальных инициатив».

В программу форума включены выступления экспертов, дискуссии и групповые задачи. Среди обозначенных тем: «Роль и участие молодежи в создание и работе ТОСов», «Молодежь и парламентаризм. Зачем идти в политику?» «Что нужно знать о современных инструментах публичных коммуникаций» «Путь к успеху – шаг за шагом. Как превратить свои идеи в реальность», «Молодежь для региона или регион для молодежи».

Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева присоединилась к молодым активистам после встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым. Ранее она обсудила вопросы развития региональной молодежной политики с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым. В ходе общения со спикером председатель федерального Молодежного парламента высоко оценила деятельность своих псковских коллег.