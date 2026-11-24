Феодор, по прозвищу Студит, родился в Константинополе в 758 году. Стараниями своих благородных и богатых родителей получил хорошее и многостороннее образование. На 32-м году жизни Феодор вместе с супругой Анной решили посвятить себя иноческой жизни. В Саккудиане, близ Константинополя, святой Феодор предался самым строгим подвигам иночества, ревностно продолжая изучать священное Писание, толкование Святых отцов и творения Василия Великого. Посвященный в пресвитера, Феодор против своей воли был избран игуменом. Между тем, преподобному Феодору предстоял новый подвиг противодействия нарушителям правды и истины Христовой.

Царь Константин насильно заставил свою жену Марию принять пострижение в монастырь, а сам женился на своей родственнице. Пример беззакония не остался без подражателей. Между приближенными ко двору стали повторяться случаи разводов и незаконных браков. Преподобный Феодор не захотел остаться безучастным свидетелем пренебрежения уставами Церкви и выступил обличителем неправды царя.

Разгневанный Константин велел заключить его в темницу, откуда после жестоких истязаний в 796 году преподобный вместе с 10 иноками был сослан в заточение в город Солунь. После смерти Константина его мать царица Ирина освободила святого Феодора из заточения и в 798 году предоставила ему управление Студийским монастырем. Преподобный Феодор благоустроил и оградил иноческое житие строгим уставом, известным под именем Студийского. По этому уставу монахам воспрещалась всякая собственность; они должны были обучаться различным, нужным для монастыря мастерствам, и сами производить все нужные для обихода работы.

Вскоре святой Феодор снова подвергся преследованиям от Никифора, отнявшего престол у Ирины. В 809 году святой Феодор был сослан в заточение со всеми последователями и только после смерти царя в 811 году был возвращен в столицу. Через три года настало гонение на иконы при Льве Армянине, и преподобный снова выступил исповедником и защитником истины. За это, после страшных пыток, Лев сослал святого Феодора в отдаленное заключение в город Метоп.

Оттуда в 815 году переведен в Анатолию в Бонит, где никого не допускали к нему, но преподобный Феодор письменными посланиями продолжал действовать в пользу Православия и успел обратить многих иконоборцев. За это били его и томили голодом и жаждой в сырой темнице, но он все переносил с терпением, а укреплялся и утешался приобщением святых Тайн.

В 820 году со смертью Льва Армянина закончилось семилетнее изгнание преподобного Феодора Студита. Возвратясь в Константинополь, святой Феодор не остался там. Он не хотел пребывать безучастным свидетелем продолжающейся ереси, так как хотя и запрещено было говорить против икон, но вместе с тем, никто не должен был осмеливаться говорить и в защиту почитания их, и они не были восстановлены в Константинопольских храмах. Преподобный Феодор удалился в уединенное место, на мыс Акрит, близ Никомидии. И тут вместе с несколькими учениками жил при церкви святого Трифона до смерти своей в 826 году, пишет calend.ru.