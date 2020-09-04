Общество

Железнодорожному маршруту «Псков - Скангали» грозит закрытие

Железнодорожному маршруту «Псков - Скангали» грозит закрытие. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«К сожалению, на сегодняшний день он остается невостребованным, - сообщил глава региона. - В среднем на поезде ездит всего несколько человек - два, три, четыре человека. В то же время субсидирование данного маршрута стоит денег, которых, к сожалению, не так много в областном бюджете».

Михаил Ведерников рассказал, что администрация повторно обратилась в РЖД для корректировки расписания, чтобы оно было более удобным. «Но если и после этого количество пассажиров не увеличится, маршрут придется отменить», - пояснил он.

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Губернатор напомнил, что маршрут «Псков - Скангали» был запущен по обращению граждан. «Активисты собрали порядка 1000 подписей от местных жителей с просьбой восстановить это железнодорожное сообщение. Было приложено не мало сил, чтобы запустить данный маршрут», - добавил Михаил Ведерников.