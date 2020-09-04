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Пользователи интернет-сообщества обсуждают пост «Заколоченная Россия» про Псковскую область

Пользователи интернет-сообщества «Пикабу» обсуждают пост, посвященный Псковской области под названием «Заколоченная Россия. Побывал на Псковщине...».

«С карты страны исчезает целая область, невозможно сказать более лаконично и емко. У заколоченной России только два пути - либо в Москву, либо на кладбище. Имея к середине 1920х годов население около 1.6 миллиона человек, к концу второго десятилетия 21 века население Псковщины сократилось до 620 тысяч человек. Из которых чуть более 200 тысяч проживают в Пскове. Псковская область стала классическим примером депопуляции, который описывают в учебниках. По области в среднем выше доля пенсионеров и сельского населения, нежели в среднем по стране», - сообщил автор поста.

В подписях к фото сообщается, что можно ехать часами по грунтовым дорогам и регулярно встречать груду досок, которая напрочь заросла.

Хозяева заброшенных домов либо лежат на ближайшем кладбище, либо уехали в условную «Москву».

«Общая картина предельно удручает. В полумёртвых деревнях либо полтора пенсионера, либо заколоченные дома. И так везде. Можно проехать десятки населенных пунктов, они есть на карте а по факту там никого, кроме вас. А еще можно встретить груду досок посреди дороги. Когда то там был населенный пункт, а теперь даже дорожных знаков нет.

Справедливости ради, очень редко можно встретить лошадок, пасущихся на чистых лугах. Это скотина тех, кто не захотел или не смог уехать из заколоченной России. Покинуты не только мелкие деревни, но и частично более крупные населенные пункты с каменными строениями.

Псковская область продолжает оставаться одним из лидеров депопуляции России. Сплошь и рядом картины покосившихся домиков и пустых глазниц окон. Природа стремительно наступает и отвоёвывает то, что когда то служило человеку», - говорится в публикации.

По словам автора, есть в Псковской области островки, которые не подвластны разрухе. Например Владимерецкий Свято-Введенский женский монастырь. «Находящийся в глубочайшей глухомани, соединенный с остальным миром не дорогой а какой то медвежьей тропой, стоит в глубоком лесу монастырь. При нем кладбище и хилая деревенька - Владимирец.

А в монастыре бегают довольно сытые, упитанные и красивые коты.В этих краях мало что осталось. Деревни вымирают, города пустеют. И природа стремительно отвоевывает своё. Это тихий и молчаливый край лесов, полей и покинутых деревень. Кто-то даже надеется продать свой дом. А кто-то справедливо негодует по поводу наглых соседей», - говорится в публикации.

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