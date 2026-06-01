Работоспособность системы оповещения населения проверят в Псковской области 3 июня

В Псковской области будет проводиться плановая проверка региональной системы оповещения населения в среду, 3 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

С 08:00 до 08:10 на территории региона будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем» и сообщения «Техническая проверка».



В 12:00 и 12:10 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.