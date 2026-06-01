День молодежи 2026 пройдет в июне одновременно в Пскове и Великих Луках

Стартовала регистрация для участия в Дне молодежи 2026 в Псковской области, который пройдет 26 и 27 июня одновременно в Пскове и Великих Луках, сообщил Центр молодежи и общественных инициатив на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Празднование в регионе станет частью всероссийского фестиваля в концепции «Мечта. Гордость. Единство». На площадках в центрах городов, парках и на набережных развернутся «пространства действий»: возможности для самореализации, достижения науки и творчества, встречи с единомышленниками.



«Регистрация уже открыта! Успейте стать частью главного молодежного события года!» — комментируют организаторы мероприятия.