Общество

Руководители Псковской и Витебской областей определили перспективы сотрудничества

Совещание, посвященное итогам первого дня работы официальной делегации Псковской области в Республике Беларусь, прошло в Витебске в пятницу, 25 сентября. Участие в мероприятии приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, а также представители псковской делегации и руководство исполнительной и законодательной властей Витебской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Николай Шерстнев, открывая совещание, обратил внимание на серьезные перспективы сотрудничества между регионами. «Следующий визит мы обещаем к вам. Мы соберем рабочую делегацию, чтобы отработать основные вопросы взаимодействия, в рамках которых сможем объединить сильные стороны наших экономик, чтобы повысить конкурентоспособность и дальше укреплять дружеские отношения», — отметил председатель областного исполкома.

Михаил Ведерников со своей стороны поблагодарил белорусских коллег за высокий уровень организации и детальное знакомство с разными отраслями экономики Витебщины. «Нам важно развивать свои регионы. Мы в одном Союзном государстве, более надежных партнеров и соседей найти сложно. Мы готовы гибко обсуждать все возможные вопросы сотрудничества», — отметил губернатор.

Затем участники совещания отдельно рассмотрели итоги совместной работы представителей Псковской и Витебской областей в учреждениях образования и здравоохранения. Первый заместитель главы региона Вера Емельянова подчеркнула, что традиционные связи будут сохраняться и расширяться. Так, руководство Псковского государственного университета уже подписало ряд соглашений и меморандумов с высшими учебными заведениями Витебской области, в частности в рамках сотрудничества по подготовке медицинских кадров.

Новые перспективы взаимодействия намечены и в сфере культуры, например, в части творческого обмена между кукольным театром «Лялька» и Псковским кукольным театром. Это также может способствовать развитию фестивального движения и увеличению туристического потока.

Губернатор Псковской области акцентировал особое внимание, что в рамках подписанных соглашений необходимо разработать «дорожные карты», чтобы документы действительно работали на благо регионов. Отдельно Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области система здравоохранения требует серьезной модернизации и привлечения специализированных кадров. При этом в регионе есть «точки роста»: в Пскове и Великих Луках открылись современные многофункциональные медицинские центры Псковской областной инфекционной больницы, которые не уступают в оснащении федеральным медучреждениям, также ведется работа по модернизации службы скорой помощи.

«Изучение опыта работы сферы здравоохранения будет для всех интересно. И чем больше будет круг профессионального общения, чем теснее будет взаимодействие и обмен информацией, и тем лучше будет для сохранения здоровья наших граждан», — сказал глава региона.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева рассказала о визите в свободную экономическую зону «Витебск». Она обратила внимание на иной режим управления и более широкие полномочия руководства. Заместитель губернатора положительно оценила и эффективность зоны — в текущем году в ОЭЗ добавилось 6 новых резидентов, несмотря на ограничения, введенные из-за эпидемиологической обстановки. «В рамках заключенных соглашений между ОЭЗ „Моглино“ и СЭЗ „Витебск“ можно и нужно выстраивать более плотные партнерские отношения. Ваши заводы могут быть партнерами наших предприятий и наоборот. Особенно учитывая, что у нас есть смежные направления производств», — рассказала Нинель Салагаева.

Одной из тем совещания стала сфера жилищно-коммунального хозяйства. Представители белорусской стороны на совещании представили свой опыт развития водо- и теплоснабжения, рассказали о принципах тарифной политики. Речь зашла и о работе по обращению с ТКО, приведению в порядок жилого фонда.

Михаил Ведерников, подводя итоги совещания, поблагодарил представителей белорусской стороны за продуктивную совместную работу. «Определим и сформируем рабочие группы по направлениям. Мы будем периодически встречаться, чтобы подводить итоги совместной работы, принимать стратегические решения», — отметил глава региона.

Со своей стороны Николай Шерстнев подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию. «С удовольствием. Договорились — будем работать. Нам важно посмотреть что-то лучшее у вас и перенять, а вы — у нас. От этого всем будет только лучшее», — заметил председатель облисполкома.

Ранее губернатор Псковской области провел двустороннюю встречу с руководством Витебской области, на которой обсуждались перспективы взаимодействия по различным сферам. После этого Михаил Ведерников посетил сельхозпредприятие «Мазоловогаз», где ознакомился с опытом внедрения инновационных технологий в сфере молочного животноводства.