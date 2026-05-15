Главврач Псковского онкодиспансера отчитался перед министром здравоохранения за выделенные средства 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Псковский областной клинический онкологический диспансер 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Вместе с Михаилом Мурашко онкодиспансер посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. 

Экскурсию по онкодиспансеру провели главный врач Александр Юров, заместители главного врача по организации медицинской работы Константин Алексеев и заместитель главного врача по медицинской части Алексей Федченко, а также специалисты по работе со сложной специализированной аппаратурой. 

 

Александр Юров отчитался перед министром здравоохранения РФ за выделенные средства, представив презентацию, а так же проведя Михаила Мурашко и губернатора Псковской области по кабинетам радио-, лучевой стереотаксической терапий.

«Сейчас нам доступно множество видов лечения рака груди, благодаря чему наш диспансер занимает первое место в СЗФО по выявлению рака на первой и второй стадиях. Заболеваемость сейчас высокая, но у нас под таргетным диспансерным наблюдением находится 21 190 человек», - отмечает Александр Юров. 

Также во время экскурсии по диспансеру Михаилу Мурашко объяснили, как представители больницы решают вопросы по замечаниям пациентов. «Раньше мы поддерживали связь с пациентами в Telegram, а сейчас в Max, и вопросы решаются на уровне учреждения буквально за 10-15 минут», - комментирует Александр Юров. 

Также Михаил Мурашко акцентировал внимание на том, что изотопные генераторы были доставлены из Москвы. Эту тему он поставил на обсуждение прямо во время экскурсии. 

Далее процессия направилась в правительство Псковской области для торжественного вручения ведомственных и региональных наград.

