Михаил Мурашко взял на вооружение идею о составлении статистики с помощью ИИ

Работу Псковской городской поликлиники оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибывший в регион с рабочим визитом 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники поликлиники разъяснили министру структуру медицинской организации. Михаил Мурашко уточнил показатели финансово-хозяйственной деятельности, а также поинтересовался темпами внедрения ИИ в работу больницы.

После этого участникам встречи презентовали работу центра и школы здоровья.

Далее министр посетил кабинет первичного приема. Терапевт перечислила план обследования, а также способы записи на прием.

Михаил Мурашко уточнил, сколько людей приходят в день и каким образом пациенты получают результаты.

После этого делегации показали кабинет рентгена, комнату ожидания, кабинет ЭКГ, рентгенографии, флюорографии, школу пациента, кабинет маммографии и ординаторскую. В последнем кабинете отметили, как новая программа с использованием ИИ помогает для анализа снимков.

Министр поинтересовался: «Вы говорили, что полагаетесь на ИИ и что он видит лучше вас?»

В ординаторской подчеркнули, что ИИ действительно помогает более качественно проанализировать снимок.

«Вам хотелось бы, чтобы программа составляла статистику?» - уточнил министр. Как пояснили в больнице, сейчас ИИ анализирует только одну маммограму, без статистики.

Идея хорошая, сказал Михаил Мурашко.

Напомним, свой визит в регион Михаил Мурашко начал с Гдовского муниципального округа, где осмотрел помещения районной больницы после проведенной реконструкции.

После этого участники мероприятия отправились в деревню Писковичи и посетили Псковскую межрайонную больницу.