Медали «50 лет совместной жизни» вручили семьям Псковского района

Супругов, которые состоят в браке 50 лет, наградили в администрации Псковского муниципального округа сегодня, 15 мая. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

От имени губернатора Псковской области медали «50 лет совместной жизни» вручили супругам Кокоревым - Александру и Ираиде, Поляковым - Анатолию и Людмиле, Тарасенко - Александру и Надежде.

«У каждой из этих замечательных семей своя история, полная радостных мгновений и минут испытаний. Счастливые родители, бабушки и дедушки, спустя 50 лет после заключения брака, в ходе нашего небольшого торжества они вновь почувствовали себя молодоженами», - отметила Наталья Федорова.