 
Общество

Медали «50 лет совместной жизни» вручили семьям Псковского района

0

Супругов, которые состоят в браке 50 лет, наградили в администрации Псковского муниципального округа сегодня, 15 мая. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ ВКонтакте

От имени губернатора Псковской области медали «50 лет совместной жизни» вручили супругам Кокоревым - Александру и Ираиде, Поляковым - Анатолию и Людмиле, Тарасенко - Александру и Надежде.

 

«У каждой из этих замечательных семей своя история, полная радостных мгновений и минут испытаний. Счастливые родители, бабушки и дедушки, спустя 50 лет после заключения брака, в ходе нашего небольшого торжества они вновь почувствовали себя молодоженами», - отметила Наталья Федорова. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026