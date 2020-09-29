Общество

Псковский облсовпроф проведет международную акцию «За достойный труд!»

В преддверии Всемирного дня коллективных действий профсоюзов псковский облсовпроф проведет международную акцию «За достойный труд!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Псковский региональный союз организаций профсоюзов "Псковский областной совет профессиональных союзов" считает необходимым поддержать международную акцию "За достойный труд!" и совместно с членскими организациями провести коллективные мероприятия под девизом: "Стране нужны рабочие места: защитим существующие, создадим новые!"», - отметили в организации.

В этом году, несмотря на ограничительные меры по проведению публично-массовых мероприятий, которые связаны с угрозой пандемии коронавирусной инфекции, профсоюзы вновь будут требовать социальной справедливости и достойного труда, ликвидации безработицы и установления достойной заработной платы и пенсионного обеспечения, развития профессионального образования.

Так, по всему Пскову появятся профсоюзные лозунги на рекламных поверхностях, направленные на привлечение внимание общественности к проблеме безработицы.

Псковский облсовпроф предлагает всем неравнодушным ознакомиться с резолюцией Федерации независимых профсоюзов России и поддержать ее.

«Сегодня у работников, работодателей, власти общий враг – это пандемия и ее последствия, которые затрагивают доходы каждого. Считаем, что сильнее всех пострадал тот, кто лишился работы и средств для достойной жизни! Мы проводим агитационную кампанию с целью привлечения внимания органов государственной власти, общественности к проблеме безработицы. Рабочие места – это залог стабильной жизни, социального спокойствия, отсутствия криминала. Солидарность – сильнее заразы» – сказал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Отметим, что в Псковской области в октябре пройдет областная трехсторонняя комиссия, а также ряд спортивных мероприятий.

Ежегодная международная акция «За достойный труд!» проводится профсоюзами с 2008 года более чем в 130 странах мира и признана днем борьбы работников по защите социально-трудовых прав и интересов.