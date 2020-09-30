Общество

Главу Бежаницкого райна госпитализировали с коронавирусом

30 сентября в Псковский COVID-центр в состоянии средней тяжести поступил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

У него зафиксирована двусторонняя коронавирусная пневмония. По данным врачей, угрозы жизни в настоящий момент нет, но заболевание тем не менее протекает непросто.

«Желаем скорейшего выздоровления! Все необходимые меры по изоляции контактных пациентов приняты в полном объеме, Роспотребнадзор следит за ситуацией», - говорится в сообщении.