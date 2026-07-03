Псковские профсоюзы обсудили легализацию трудовых отношений на федеральном совещании

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в совещании Федерации независимых профсоюзов России совместно с Федеральной службой по труду и занятости. Основная тема совещания – легализация трудовых отношений, расследование несчастных случаев, снижение производственного травматизма, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Работа без трудового договора превращает человека в раба», - отметил в своём выступлении лидер профсоюзного движения России Сергей Черногаев.

По итогам совещания принято решение усилить совместную работу с региональными инспекциями труда в рамках работы региональных межведомственных комиссий, проводить больше профилактических визитов. Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков отметил, что совместная работа даёт хороший результат и в части легализации и в вопросах снижения производственного травматизма, который снизился на 11 процентов в 2025 году.

Как рассказали в профсоюзе, стороны убеждены, что необходимо усилить работу по всем направлениям совместной деятельности для решения Государственных задач.