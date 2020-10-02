Общество

Объявлен 62-й конкурс по предоставлению помещений в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявил о проведении 62-го конкурса бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений. Как сообщили в администрации Пскова, на конкурс выставлено 5 лотов на помещения площадью 31,2 кв.м., 32,8 кв.м., 31 кв.м., 27,8 кв.м., 31,6 кв.м.

Принять участие в конкурсе по предоставлению в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Псков», и с момента регистрации которых прошло не более трех лет.

Неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 19 октября 2020 года, 13 часов 00 минут (время московское).

Место представления конкурсной документации и регистрации заявок: 180000, Псковская область, г. Псков, Набережная реки Великой, д. 6, каб. 27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по тел. 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Подробная информация размещена на сайте https://bizpskov.ru/konkurs-doc.html.