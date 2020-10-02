Общество

Псковичи могут привиться от гриппа у «Империала»

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, мобильный ФАП-автобус (госномер В 862 КР 60) будет работать до 11 октября с 10:00 до 17:00, в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10:00 до 15:00 на территории стоянки ТК «Империал» (Псков, ул. Коммунальная, 41).

Прививку можно сделать бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы.

График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.

Телефон приемной главного врача 53-49-42. Телефон отделения профилактики 53-62-14.