Общество

В Невеле открыли мемориальную доску начальнику райотделения НКВД

Мемориальную доску начальнику Невельского райотделения НКВД Ивану Петрову, погибшему в годы Великой Отечественной войны, открыли в Невеле 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Торжественное открытие памятной доски, установленной на здании МО МВД России «Невельский», прошло в День образования службы уголовного розыска в системе МВД России.

В мероприятии приняли участие врио заместителя начальника управления - начальник полиции УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский, глава Невельского района Олег Майоров, начальник МО МВД России «Невельский» Сергей Чистяков.

После минуты молчания почетные гости, юнармейцы и сотрудники органов внутренних дел возложили цветы к мемориальной доске. «Теперь это место станет еще одним общественно-значимым мемориальным объектом на территории Псковщины», - отметили в пресс-службе.

Начальник Невельского райотделения НКВД, старший лейтенант госбезопасности Иван Петров родился в 1907 году в многодетной семье. С ранних лет начал трудиться чернорабочим, плотником, слесарем. Затем работал в горкоме комсомола. Был рекомендован на службу в органы НКВД.

В июле 1941 года Ивана Никаноровича назначили начальником Невельского райотделения НКВД. Он участвовал в организации партизанского движения и подполья. Был схвачен оккупантами и подвергнут пыткам. Офицер держался мужественно и не выдал никого из подпольщиков. Фашисты расстреляли Ивана Петрова в январе 1942-го.