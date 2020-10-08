Общество

Сургутнефтегазбанк представляет новую категорию программы лояльности

Сургутнефтегазбанк постоянно работает над тем, чтобы клиентам было удобно и выгодно пользоваться услугами и сервисами банка.

В программе лояльности АО БАНК «СНГБ» с 1 октября 2020 внедрена новая категория с начислением СНГБ-бонусов - «Персональная»*, в рамках которой участник программы может выбрать одновременно три из одиннадцати предложенных подкатегорий оплачиваемых товаров (услуг) с разным процентом начисления бонусов:

Спорт 5%

Образование 5%

Товары для детей 5%

Красота 5%

Бытовая техника и электроника 5%

Кино и развлечение 5%

Рестораны и кафе 4%

Медицинские услуги и аптеки 4%

Мебель и товары для дома и дачи 3%

Одежда и обувь 3%

Продукты 1,1%

Начисление бонусов в категории «Прочее» производится в размере 0,55%.

Как подключиться к новой категории в приложении СНГБ Онлайн:

Перейдите в разделе «Лояльность» Нажмите на значок настроек «Управление программой лояльности» На форме «Изменить категорию» выберите категорию «Персональная» из списка Выберите три из представленных подкатегорий (процент начисления бонусов отражается на форме выбора) Проверьте указанные данные Подтвердите выбор посредством ввода кода, полученного от банка по СМС

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В СНГБ Онлайн: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности АО БАНК «СНГБ» на сайте https://www.sngb.ru/loyalty/

*Участники, подключенные к категориям «Продукты» или «Рестораны», действие которых прекращено с 1 октября 2020 года, автоматически переключаются на категорию «Персональная» и в качестве двух дополнительных категорий устанавливаются подкатегории «Мебель и товары для дома и дачи» и «Одежда и обувь». При этом данным участникам предоставляется возможность в 1-й раз изменить подключенные им подкатегории до 31.10.2020 (включительно), далее – не чаще 1 раза в 30 календарных дней с даты предыдущего изменения.