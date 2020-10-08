Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
стабильный источник дохода
Чистая вода - помощь иммунитету
Драйвер для агрария
От ручного управления к системе
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Инвестиции в период COVID-19
Гонки по вертикали
Педагог об опыте работы и поддержке учителей
Профессия мечты в Пскове
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка в Псковской области
 
 
 
ещё Общество 08.10.2020 23:393 45 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области 09.10.2020 17:010 Дождь прогнозируют синоптики в Псковской области 10 октября 09.10.2020 16:480 В онлайн-кинотеатре МТС ТВ появились новинки 09.10.2020 16:312 Еще один заместитель появился у председателя комитета по здравоохранению Псковской области 09.10.2020 16:230 Сургутнефтегазбанк представляет новую категорию программы лояльности 09.10.2020 16:000 Рекордный урожай зерновых собран в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 06.10.2020 12:1016 Депутатский «светофор». Рейтинг выживаемости народных избранников 07.10.2020 14:0424 Псковский губернатор объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова 07.10.2020 12:585 Почти 50 школьников заразились коронавирусом в Псковской области 08.10.2020 21:1110 Стали известны результаты экспертизы крови госпитализированных в Великих Луках школьников 06.10.2020 16:4417 В «Магните» заработаю больше: вся правда о работе учителем в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сургутнефтегазбанк представляет новую категорию программы лояльности

09.10.2020 16:23|ПсковКомментариев: 0

Сургутнефтегазбанк постоянно работает над тем, чтобы клиентам было удобно и выгодно пользоваться услугами и сервисами банка.

В программе лояльности АО БАНК «СНГБ» с 1 октября 2020 внедрена новая категория с начислением СНГБ-бонусов - «Персональная»*, в рамках которой участник программы может выбрать одновременно три из одиннадцати предложенных подкатегорий оплачиваемых товаров (услуг) с разным процентом начисления бонусов:

  • Спорт 5%
  • Образование 5%
  • Товары для детей 5%
  • Красота 5%
  • Бытовая техника и электроника 5%
  • Кино и развлечение 5%
  • Рестораны и кафе 4%
  • Медицинские услуги и аптеки 4%
  • Мебель и товары для дома и дачи 3%
  • Одежда и обувь 3%
  • Продукты 1,1%
  • Начисление бонусов в категории «Прочее» производится в размере 0,55%.

Как подключиться к новой категории в приложении СНГБ Онлайн:

  1. Перейдите в разделе «Лояльность»
  2. Нажмите на значок настроек «Управление программой лояльности»
  3. На форме «Изменить категорию» выберите категорию «Персональная» из списка
  4. Выберите три из представленных подкатегорий (процент начисления бонусов отражается на форме выбора)
  5. Проверьте указанные данные
  6. Подтвердите выбор посредством ввода кода, полученного от банка по СМС

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В СНГБ Онлайн: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности АО БАНК «СНГБ» на сайте https://www.sngb.ru/loyalty/

*Участники, подключенные к категориям «Продукты» или «Рестораны», действие которых прекращено с 1 октября 2020 года, автоматически переключаются на категорию «Персональная» и в качестве двух дополнительных категорий устанавливаются подкатегории «Мебель и товары для дома и дачи» и «Одежда и обувь». При этом данным участникам предоставляется возможность в 1-й раз изменить подключенные им подкатегории до 31.10.2020 (включительно), далее – не чаще 1 раза в 30 календарных дней с даты предыдущего изменения.

Теги: #Сургутнефтегазбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?
В опросе приняло участие 1215 человек
09.10.2020, 17:310 Псковичка поблагодарила власти за ремонт улицы Текстильной 09.10.2020, 17:230 Многодетная мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу и морила голодом 09.10.2020, 17:120 Компания «СитиИнвестГрупп» приступила к уборке листвы с улиц Пскова 09.10.2020, 17:010 Дождь прогнозируют синоптики в Псковской области 10 октября
09.10.2020, 17:010 В Великих Луках продавец оказала сопротивление нападающему с вилами 09.10.2020, 16:480 В онлайн-кинотеатре МТС ТВ появились новинки 09.10.2020, 16:312 Еще один заместитель появился у председателя комитета по здравоохранению Псковской области 09.10.2020, 16:270 Картельный сговор на торгах по поставке подгузников раскрыт в Псковской области
09.10.2020, 16:230 Сургутнефтегазбанк представляет новую категорию программы лояльности 09.10.2020, 16:100 За продажу сомнительной жидкости будут судить жительницу Куньинского района 09.10.2020, 16:000 Рекордный урожай зерновых собран в Псковской области 09.10.2020, 15:520 Швейцария ввела карантин для приезжающих из России
09.10.2020, 15:430 Псковскую строительную организацию оштрафовали за несвоевременную выплату зарплаты 09.10.2020, 15:360 Фермер из Хэма и ленивые ящерицы: в «Михайловском» экспонируют офорты Бориса Непомнящего 09.10.2020, 15:322 ОЭЗ «Моглино» представила промо-ролик концепции «тройной спирали» в Псковской области 09.10.2020, 15:300 Выставка-конкурс «Дары 75-й осени Победы» прошла в Пскове
09.10.2020, 15:182 Зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области стала Елена Киселык 09.10.2020, 15:110 Требования к подаче уведомления о публичных мероприятиях могут изменить в Псковской области 09.10.2020, 15:050 Считавшаяся утерянной картина Рериха «Печоры. Вход в монастырь» выставлена на торги в Лондоне 09.10.2020, 14:540 В Пскове ищут свидетелей наезда на припаркованный «Хендай». ФОТО
09.10.2020, 14:492 «Нужно как можно больше ухватить»: Лидия Драгунова о своих наставниках 09.10.2020, 14:310 Замначальника областного УМВД Андрей Столяров ушел на пенсию 09.10.2020, 14:300 Маршрутка «Псков - Середка» из-за закрытия моста будет отправляться с другой остановки 09.10.2020, 14:250 Кремль предупредил россиян о возможных решениях оперштаба из-за COVID-19
09.10.2020, 14:160 Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Прыгучий мышонок» 09.10.2020, 14:124 Детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала студентам, как добиться успеха 09.10.2020, 14:072 Пять лет и 109 миллионов - Каверинка готова 09.10.2020, 14:062 Антон Морозов: Россия не должна оказывать силовую поддержку режиму Лукашенко
09.10.2020, 14:031 Претендентки на звание «Мисс Псков 2020» приняли участие в первой фотосессии 09.10.2020, 13:542 Лидия Драгунова не исключает продолжения депутатской карьеры 09.10.2020, 13:411 Коллектив псковского Арбитражного суда проводил коллегу в отставку 09.10.2020, 13:350 Скульптура лучника появилась в Великих Луках
09.10.2020, 13:290 Поезда Нелидово – Великие Луки в октябре будут курсировать по измененному расписанию 09.10.2020, 13:232 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове выберут после общественных слушаний 09.10.2020, 13:083 Псковский гидрометцентр не прогнозирует заморозки в октябре 09.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «С другой стороны» с Лидией Драгуновой
09.10.2020, 12:475 Сотрудники ОЭЗ «Моглино» написали письмо губернатору с критикой деятельности руководства 09.10.2020, 12:461 Администрация Пскова заказала строительство детского сада на Коммунальной 09.10.2020, 12:440 Псковичи собрали более 600 кг овощей и фруктов для школы-интерната 09.10.2020, 12:351 Антон Морозов: На выборах главы Себежского района был нарушен базовый принцип равенства кандидатов
09.10.2020, 12:320 Псковские депутаты обсуждают в Карелии проблемы сохранения малых исторических городов 09.10.2020, 12:300 С вершинным короедом борются в невельском лесничестве 09.10.2020, 12:220 Общефизическую подготовку лыжников проверят на соревнованиях в Островском районе 09.10.2020, 12:190 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Чернильница»
09.10.2020, 12:070 В Пскове пересадили мешавшие автомобилистам ивы 09.10.2020, 12:000 Узнать Лидию Драгунову с другой стороны смогут слушатели радио «Эхо Москвы» в Пскове 09.10.2020, 11:489 Большие бедки 09.10.2020, 11:400 Андрей Михеев о привлечении инвестиций в Псковскую область в период коронакризиса
09.10.2020, 11:402 Росгвардейцы задержали в Пскове похитителя коньяка 09.10.2020, 11:320 Московская компания займется реставрацией Порховской крепости и колокольни Троицкого собора 09.10.2020, 11:210 Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на ноябрьские спектакли 09.10.2020, 11:030 Налоговый бонус смогут получить самозанятые псковичи
09.10.2020, 10:544 На улице Индустриальной в Пскове установили стойки новых светофоров. ФОТО 09.10.2020, 10:504 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 09.10.2020, 10:470 Стартовали работы по реконструкции дороги Гверстонь - Крупп - Кулье 09.10.2020, 10:410 В добрый путь: зачем псковским школьникам «Наставник»
09.10.2020, 10:400 По предложению Андрея Турчака отменят возрастной ценз для участников «ПолитСтартапа» 09.10.2020, 10:322 Головокружительный Псков с крыши Троицкого собора. ФОТО 09.10.2020, 10:282 Алексей Кузьмин: В Великолукском районе проблем хватает, их огромное количество 09.10.2020, 10:210 Схема движения автобусов изменится в Пскове в связи с закрытием Троицкого моста
09.10.2020, 10:110 «Гайд-парк»: Антон Морозов о «самозванце» и «геополитической турбулентности» 09.10.2020, 10:030 Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела 09.10.2020, 10:013 Новые побочные эффекты нашли у препарата от коронавируса 09.10.2020, 09:473 Находящийся в федеральном розыске вор попался на краже масла в Пскове
09.10.2020, 09:390 Музей друзей Саввы Ямщикова открыли в Пушкинских Горах 09.10.2020, 09:290 День памяти патриарха-уроженца Псковской области отмечают сегодня православные 09.10.2020, 09:180 Эксперт спрогнозировала пик заболеваемости коронавирусом в России 09.10.2020, 09:064 Двух работников великолукского завода будут судить за мошенничество
09.10.2020, 08:442 Названы способы уберечься от коронавируса в транспорте 09.10.2020, 08:230 «Единая Россия» предложила правительству варианты индексации пенсий 09.10.2020, 08:050 В России разработают стандарт для экологически чистых игрушек 09.10.2020, 07:500 Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в цифровом формате
09.10.2020, 07:360 Закон о биометрии планируют принять в России до конца 2020 года 09.10.2020, 07:155 В Пскове суд отменил домашний арест для экс-координатора «Открытой России» 09.10.2020, 07:081 Владимир Путин призвал прекратить бои в Карабахе 08.10.2020, 23:393 45 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.