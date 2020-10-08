Сургутнефтегазбанк представляет новую категорию программы лояльности

Сургутнефтегазбанк постоянно работает над тем, чтобы клиентам было удобно и выгодно пользоваться услугами и сервисами банка.
В программе лояльности АО БАНК «СНГБ» с 1 октября 2020 внедрена новая категория с начислением СНГБ-бонусов - «Персональная»*, в рамках которой участник программы может выбрать одновременно три из одиннадцати предложенных подкатегорий оплачиваемых товаров (услуг) с разным процентом начисления бонусов:
Как подключиться к новой категории в приложении СНГБ Онлайн:
Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!
В СНГБ Онлайн: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях программы лояльности АО БАНК «СНГБ» на сайте https://www.sngb.ru/loyalty/
*Участники, подключенные к категориям «Продукты» или «Рестораны», действие которых прекращено с 1 октября 2020 года, автоматически переключаются на категорию «Персональная» и в качестве двух дополнительных категорий устанавливаются подкатегории «Мебель и товары для дома и дачи» и «Одежда и обувь». При этом данным участникам предоставляется возможность в 1-й раз изменить подключенные им подкатегории до 31.10.2020 (включительно), далее – не чаще 1 раза в 30 календарных дней с даты предыдущего изменения.