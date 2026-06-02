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В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранцев

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Органы службы занятости продолжают работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Псковской области с учетом регионального компонента, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

С начала года региональный адаптационный курс охватил 527 иностранных работников в различных муниципальных образованиях области.

По результатам мероприятий всем иностранным гражданам выдали информационные материалы в виде памяток и буклетов о правилах и нормах поведения в обществе, об ответственности за нарушения российского законодательства. Также проводился опрос для выявления трудностей при адаптации в трудовом коллективе.

Лекции направлены на социально-культурную адаптацию мигрантов, освоения иностранными гражданами русского языка, социальных, культурных, правовых, экономических норм российского общества на уровне, необходимом для временного или постоянного проживания в Российской Федерации, формирования устойчивых правовых, экономических, социальных и культурных связей между иностранными гражданами и российским обществом.

Ознакомиться с материалами курса можно на сайте министерства труда и занятости Псковской области.

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