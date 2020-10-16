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Псковские археологи выразили соболезнования в связи со смертью Анатолия Кирпичникова

Псковское Археологическое сообщество выразило соболезнования в связи со смертью Анатолия Кирпичникова. Соответствующий пост опубликован в группе Археологического сообщества «ВКонтакте».

«16 октября 2020 года не стало Анатолия Николаевича Кирпичникова, выдающегося русского ученого-археолога, наставника, общественного деятеля: профессора, заведующего сектора славяно-финской археологии Института материальной культуры Российской академии наук, члена президиума центрального Совета ВООПиК, почетного гражданина Ленинградской области, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата премии "Хранители наследия", и много еще где значимого и уважаемого

человека. Труды и достижения Кирпичникова уже стали предметом библиографических исследований - они значимы, разносторонни и

многочисленны. Главной научной темой и местом раскопок последних лет была Старая Ладога. Анатолий Николаевич своими работами убедительно придавал ей статус древнейшей столицей Руси», - отмечается в посте.

Отмечается, что жизненный путь ученого неразрывно связан с Петербургом. В городе на Неве он родился, пережил блокаду, учился в

университете, работал и жил, он и Псковская земля имела для него особое значение.

«Ее древняя история была объектом его научных интересов и полевых работ. Здесь он встретил свою жену, в Пскове проживали его родственники, находились друзья. Он очень любил бывать в нашем городе, где его ждали и всегда были рады встречам. Приезды Кирпичникова сопровождались обменом последними профессиональными новостями, обсуждением новых планов и проектов, посещением раскопок. Жизненный опыт, мудрость, внимание к людям, чувство юмора, деловая ответственность и другие черты этой неповторимой личности привлекали к нему огромное количество людей. Ему было интересно все, что касается вопросов сохранения культурного наследия Псковщины. Он был участником разрешения многих сложных вопросов этой сферы», - отмечают авторы публикации.

Анатолий Кирпичников входил в Совет по вопросам сохранения культурного наследия при губернаторе Псковской области «3 созывов».

Отмечается, что Кирпичников был одним из создателей и вдохновителей этого Совета, заместителем председателя, в 2014-2017 гг. советником губернатора по культурному наследию

Раскопками под его руководством изучались крепости Пскова, Острова, Порхова, Велья, Гдова. Псковские сюжеты постоянно встречаются на страницах его многочисленных книг.

В 2014 году, по замыслу Кирпичникова в Совете Федерации РФ прошла выставка о достижениях псковской археологии. При его активной поддержке одними из первых в России, в регионе появились государственный региональный Археологический центр, комитет по охране культурного наследия. Кирпичников был одним из авторов идеи подготовки коллективной монографии посвященной исследованиям псковского курганного некрополя X – XI, выступил ее рецензентом.

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«Анатолий Николаевич Кирпичников прожил долгую и плодотворную жизнь. Оставил после себя много добрых дел. Своими знаниями и примером повлиял на становление не одного поколения российских археологов. Светлая память о старшем товарище навсегда сохранится в наших сердцах», - отметили псковские археологи.