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Скончался археолог Анатолий Кирпичников

Российский археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), председатель совета по культуре Псковской области Анатолий Кирпичников умер в Санкт-Петербурге в возрасте 91 года, сообщают российские СМИ.

Анатолий Николаевич Кирпичников родился 25 июня 1929 года. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1955 года работает в Институте истории материальной культуры АН СССР (РАН). Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Руководитель раскопок в Старой Ладоге. Основной круг научных интересов - история, археология, культура и архитектура Древней Руси и сопредельных стран. Автор более 450 научных работ, в том числе 16 монографий, в их числе: «Древнее русское оружие», «Военное дело Руси», «Великая государева крепость» (совместно с И. Н. Хлопниным), «Куликовская битва», «Россия XII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Николааса Вицена», «Старая Ладога - древняя столица Руси». С 2000 года А.Н. Кирпичников - автор-составитель ежегодного сборника научных трудов «Культурное наследие Российского государства». В этих во многом уникальных сборниках собраны статьи ученых, политиков, журналистов, деятелей церкви.

Анатолий Кирпичников в течение долгого времени принимал активное участие в исследованиях и дискуссиях об археологическом наследии в России, в том числе в Псковской области. Им неоднократно высказывались и аргументировались масштабные предложения по реставрации и сохранению памятников истории и культуры в Псковской области.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Анатолий Кирпичников был награжден Орденом Почета.