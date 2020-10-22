Общество

Псковский форум работающей молодежи может стать ежегодным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам I областного форума работающей молодежи, который стартовал в пятницу, 23 октября, в онлайн-режиме на интернет-платформе «ZOOM».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников поприветствовал участников форума, отметив, что это площадка объединяет молодых людей самых разных профессий и сфер деятельности.

«Участием в форуме вы уже доказали свое стремление добиваться большего и желание максимально реализовывать свой потенциал через собственные проекты и идеи. В этом наши интересы полностью совпадают. Для нас принципиально важно сформировать все условия для личного и профессионального роста молодежи и научить вас пользоваться всеми современными эффективными инструментами государственной поддержки», - подчеркнул губернатор и пожелал плодотворной работы в рамках и за пределами форума.

Глава региона также предложил, чтобы областное мероприятие стало ежегодным - это позволит большему числу активистов представлять регион на федеральном форуме.

В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что мероприятие вызвало неподдельный интерес у молодежи. «Главная задача форума – выявить инициативных граждан, обсудить реальные проблемы работающей молодежи и определить вектор их решения», - отметил он.

В областного форуме работающей молодежи принимают участие более 80 жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет. Для них будет реализована образовательная программа, которая направлена на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодежи. Здесь же молодые люди смогут заявить о себе, подробнее узнать о грантовых конкурсах, НКО, профсоюзе.

По итогам работы на онлайн-площадке будет сформирована карта потребностей работающей молодежи, а также определены векторы взаимодействия с администрацией области и Псковским областным советом профессиональных союзов.

Форум проводится в Псковской области с целью популяризации работающей молодежи, формирования сообщества молодых профессионалов, а также развития молодежных советов на предприятиях и в организациях, формирования активной гражданской позиции среди молодежи.

Организаторами мероприятия выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и Псковский областной совет профессиональных союзов.