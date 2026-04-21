Воровство или кумовство?

Представители этой касты убеждены, что «поймали Бога за бороду», и им ничего не будет, никто их не тронет, у них же «все схвачено, за все уплачено», система защитит. Недавний пример экс-ректора Ильиной тому прямое опровержение, однако вера в магическую силу поговорки «рука руку моет» продолжает работать. Главное - это не переходить дорогу другим «важным людям», а наоборот обеспечивать режим «ты мне, я тебе». Во все времена и у всех народов это явление называлось по-разному, в России же закрепился термин – КУМОВСТВО.

В нашем распоряжении оказался документ, который в сухом канцелярском стиле фиксирует то, что обычно предпочитают не афишировать. Типичный пример кумовства. Бумага без эмоций, зато с именами и цифрами. Исчерпывающе четко показывает истинное лицо отдельных руководителей государственных учреждений, из личных мотивов, сорящих бюджетными деньгами и убежденных, что им за это ничего не будет.

Сухая фактура такова. 9 августа 2024 года государственный медиахолдинг Псковской области под руководством Ирины Валентиновны Федоровой заключает, казалось бы, обычный договор гражданско-правового характера на оказание услуг. Исполнитель договора — 17-летний сын на тот момент ректора ПсковГУ Натальи Ильиной — Гордей Квасов. Срок выполнения работ — 1 (один) день. Оплата — 57 500 рублей.

Договор подписан, работа начата, работа завершена, акт закрыт — все в один и тот же день — 9.08.2024. Несколько часов работы, и в кармане растущего организма 50 тысяч рублей. Прямо-таки рафинированная эффективность, к которой годами, часто безуспешно, стремятся целые министерства и ведомства. Никаких тебе проволочек, согласований и редакторской правки. Искренне жаль, что этот эталон эффективности не предъявлен до сих пор широкой общественности в качестве передового опыта. Но есть нюанс.

Прочтение документа вызывает неловкие вопросы. Прежде всего: а что именно сделал этот уникальный специалист за 8-часовой рабочий день? Что это за работа, за которую платят 57 500 рэ в день?

Ответа, разумеется, нет. Документы составлены так, что понять суть выполненных работ совершенно невозможно. «Оказание услуг внештатного корреспондента». Ни тебе описания, ни конкретики, ни ожидаемого результата, акта выполненных работ. Зато оплата труда прописана четко. И она, мягко говоря, выбивается из псковских реалий. Если пересчитать этот «однодневный подвиг» в месячный доход, получаем 1 725 000 рублей. Обычному псковскому журналисту, чтобы заработать такие деньги, нужно работать 3 года.

Тут начинается самое интересное. Государственный медиахолдинг ежегодно получает плюс-минус 150 миллионов рублей из областного бюджета. В его штате — десятки сотрудников. Люди, которые ежедневно делают новости, пишут тексты, снимают сюжеты и получают за это зарплату. Но для выполнения некой загадочной задачи понадобился внешний исполнитель. Ладно бы обратились к матерому журналисту с именем и опытом — такое не требует объяснений. А тут наняли человека, у которого, в силу возраста, в резюме нет ничего, кроме красноречивой записи «сын ректора ПсковГУ».

И как-то неловко даже вспоминать, что нынешний директор госмедиахолдинга Ирина Федорова несколько лет была непосредственным подчиненным мамы «внештатного корреспондента» — руководила управлением информационной политики ПсковГУ. И по нашей информации, получила свою нынешнюю должность в том числе благодаря протекции своей бывшей работодательницы, Более того, госпожа Федорова еще некоторое время совмещала свою трудовую деятельность в госмедиахолдинге и в ПсковГУ. Такой вот конфликт интересов, налицо.

Совпадение? Ага, конечно. В Пскове, видимо, воздух такой — способствует вертикальному карьерному взлету несовершеннолетних и их молниеносной профессиональной реализации. Вчера — школьник, сегодня — высокооплачиваемый подрядчик государственного СМИ. Единственное условие — надо быть представителем «золотой молодежи», а не простым смертным.

Интересно, что об этом думают рядовые сотрудники того же медиахолдинга — за 57 500 рублей в день, скорее всего, они были бы готовы работать без сна и перерывов на обед. А для журналистов районных газет, которым давно обрезали везде, где только можно, живущих на зарплаты, о которых неудобно говорить вслух, такой «однодневный контракт» сродни сорванному джек-поту. Но у них есть одна проблема — они не вхожи в «правильный круг общения».

В этой истории нет ничего сложного и уникального. Есть бюджетные деньги, есть управленцы, уверенные в своей неуязвимости, и есть привычка решать вопросы «по знакомству», есть руководители в высоких кабинетах, которые в обмен на лояльность на это закрывают глаза. Обыкновенное кумовство. Никакой изобретательности (как, кстати, в истории экс-ректора Ильиной, которая тоже не заморачивалась со схемами — просто обложила данью сотрудников вуза) — все элементарно и потому показательно. Когда профессионализм подменяется лояльностью, а государственные структуры превращаются в кормушки и обслуживающий персонал для узкого круга лиц, подобные документы становятся нормой, а не исключением. Сколько еще таких «договоров на оказание услуг» хранит бухгалтерия госмедиахолдинга, можно только догадываться. Трудно поверить, что это — единичный случай.

Согласитесь, эта история не является нормой — тут двух мнений быть не может. Но здесь уже вопрос не к конкретному договору, а к системе в целом. Если подобные истории проходят без последствий, значит, они устраивают всех участников процесса. Кроме, разве что, налогоплательщиков, за чей счет этот «банкет» и проводится. И тут вспоминается, что контрольные органы правительства Псковской области год назад проводили проверку госмедиахолдинга и нашли там нарушения, правда, наказаний не последовало, или информация не разглашалась.

Ситуация выглядит настолько очевидной, что не требует сложных интерпретаций. Не нужно искать скрытые смыслы или строить версии, пытаясь найти логику в однодневном контракте с вчерашним школьником. Достаточно непредвзято посмотреть на даты, сумму и фамилии участников регаты. Этого более чем достаточно, чтобы понять, откуда ноги растут. Остается лишь надеяться, что компетентные органы тоже прочитают и сделают соответствующие выводы.

Поэтому редакция ПЛН просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Псковской области.

Андрей Степанов