Жителям Псковского округа предложили на выбор семь территорий для благоустройства 

Семь общественных территорий Псковского муниципального округа принимают участие в голосовании по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители округа! Вы уже сейчас можете повлиять на то, какие пространства станут современными, удобными и привлекательными для жизни», - сообщила глава округа.

В этом году на голосование вынесены семь общественных территорий, прошедших отбор:

  • общественная территория напротив дома №4 по улице Никольской, деревня Родина;
  • общественная территория у дома №1 по улице Завеличенской, деревня Борисовичи;
  • западная часть центрального парка на перекрёстке улиц Хоботова и Ленинской, село Середка;
  • общественная территория по улице Спортивной, деревня Дуброво;
  • общественная территория от дома №2 до дома №11А по улице Главной, деревня Селище;
  • общественная территория в деревне Князево;
  • общественная территория в деревне Похвальщина.

«Примите участие в голосовании и выберите территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь, на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Волонтеры центра добровольчества, как и в минувшем году, будут помогать жителям поучаствовать в голосовании. Добровольных помощников вы узнаете по специальным жилетам. Накануне в администрации состоялась встреча, на которой волонтеры прошли инструктаж. Ваш голос — это вклад в развитие округа и создание комфортной среды для жизни!» - добавила Наталья Федорова.

Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители старше 14 лет. 

