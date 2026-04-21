Жителям Псковского округа предложили на выбор семь территорий для благоустройства 

Семь общественных территорий Псковского муниципального округа принимают участие в голосовании по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В этом году на голосование вынесены семь общественных территорий, прошедших отбор:
- общественная территория напротив дома №4 по улице Никольской, деревня Родина;
- общественная территория у дома №1 по улице Завеличенской, деревня Борисовичи;
- западная часть центрального парка на перекрёстке улиц Хоботова и Ленинской, село Середка;
- общественная территория по улице Спортивной, деревня Дуброво;
- общественная территория от дома №2 до дома №11А по улице Главной, деревня Селище;
- общественная территория в деревне Князево;
- общественная территория в деревне Похвальщина.
Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители старше 14 лет.