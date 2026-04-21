 
Общество

Сотрудники ЗАО «ЗЭТО» и «Велмаш-С» сдали кровь в Великих Луках

0

Ежегодная акция к Национальному дню донора крови региональных отделений Союза машиностроителей России и «Единой России» прошла вчера в Великих Луках. В мероприятии приняли участие порядка 20 человек из ЗАО «ЗЭТО» и «Велмаш-С», сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей РФ Елена Бударина.

Фото: Псковское региональное отделение «СоюзМашПсков»

Руководитель подчеркнула важность мероприятия и уточнила, что сотрудники добровольно сдают кровь часто, даже вне акции:

«Кровь, вероятно, пойдет по потребности и в городские, и в районные больницы. Сотрудники сдают кровь даже вне акции самостоятельно - и сотрудники, и члены семей. Важность мероприятия огромная, она спасает жизни».

Елена Бударина также уточнила, что такая акция также пройдет и в Пскове на Станции переливания крови. По ее словам, мероприятие проводится раз в квартал.  

Акция состоялась в рамках Народной программы партии «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее». Проведение донорской акции стало доброй и устойчивой традицией в совместной работе реготделений Союза машиностроителей России и партии. Национальный день донора крови отмечается в России ежегодно 20 апреля. Этот социальный праздник посвящен донорам, безвозмездно сдающим кровь, и медицинским работникам службы крови. Дата приурочена к первому успешному переливанию крови в России 20 апреля 1832 года акушером Андреем Вольфом. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026