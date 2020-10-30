Общество

«Псковпассажиравтотранс» за время работы Александра Питиримова выплатил 275 млн рублей налогов и взносов

В Пскове 30 октября состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-директора ГППО «Псковпассажиравтотранса» Александра Питиримова. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, суд перешел к этапу допроса обвиняемого.

В ходе судебного заседания Александр Питиримов подробно представил свою позицию.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Александр Питиримов, рассчитываясь с поставщиками предприятия за топливо и запасные части, он действовал в условиях крайней необходимости. Он исходил из интересов государства и населения, обеспечивая стабильное транспортное обслуживание пассажиров. В том числе это законные интересы жителей удаленных населенных пунктов, 5 тыс. учащихся и 800 учителей 77 сельских школ, интересы 2000 работников «Псковпассажиравтотранса» и членов их семей с целью сохранения рабочих мест. Также Александр Питиримов действовал в интересах Российской Федерации, возместив всю просроченную задолженность по налогам и сборам, имевшуюся у предприятия до его назначения.

Невозможность предприятия вести хозяйственную деятельность повлекла бы срыв исполнения обязательств по социально значимым пассажирским перевозкам. По словам Александра Питиримова, своими действиями и управленческими решениями он сумел не допустить необратимых процессов, вызванных недостаточностью финансирования государственного предприятия. «Нельзя было допустить срыва перевозок и банкротства предприятия», - добавил Александр Питиримов.

Размер уплаченных налогов и страховых взносов предприятием «Псковпассажиравтотранс» за период работы Александра Питиримова в должности директора составил 275 млн рублей. В том числе полностью была погашена задолженность, доставшаяся ему от предыдущих периодов в сумме 219 млн рублей. Для уплаты привлекались денежные средства из заработанных предприятием, без использования целевой помощи из бюджета в виде субсидий. На день увольнения остались невыплаченными 155 млн рублей.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Александр Питиримов сообщил, что пока воздержится от более подробных комментариев. Он рассчитывает на объективное и беспристрастное рассмотрение всех обстоятельств дела в судебном заседании.

Допрос будет продолжен на следующем заседании суда, которое назначено на 6 ноября.

Смотрите также Александр Питиримов возглавил рабочую группу по подключению автобусов к тревожной сигнализации

Напомним, бывший директор предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенном в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый при наличии задолженности по налогам свыше 154 млн рублей создал видимость отсутствия денежных средств у предприятия, направляя распорядительные письма своим должникам о перечислении денег напрямую поставщикам предприятия, минуя свой расчетный счет.