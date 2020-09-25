Общество

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-директора «Псковпассажиравтотранса»

В Пскове начались судебное разбирательство по уголовному делу бывшего директора ГППО «Псковпассажиравтотранса». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 28 сентября в городском суде состоялись слушания по уголовному делу.

Александра Питиримова обвиняют в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должны взиматься долги по налогам. В городском суде свои доказательства озвучила прокуратура.

Как сообщалось ранее, бывший директор предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенном в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый при наличии задолженности по налогам свыше 154 млн рублей создал видимость отсутствия денежных средств у предприятия, направляя распорядительные письма своим должникам о перечислении денег напрямую поставщикам предприятия, минуя свой расчетный счет. В период с января по сентябрь 2018 года он направил 153 распорядительных письма о перечислении более 335 млн рублей, которых было достаточно для погашения всей недоимки по налогам предприятия.