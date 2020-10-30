Общество

Более 240 рабочих мест создано на псковских предприятиях по требованиям безбарьерной среды

242 специальных рабочих места, адаптированных по требованиям безбарьерной среды, оборудовано на предприятиях Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете труду и занятости.

Рекомендации по оснащению специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов прописаны в приказе министерства труда и социальной защиты РФ. В 2015 году был принят приказ Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, в соответствии с которым на территории региона для 217 работодателей со среднесписочной численностью работников не менее 101 человека для трудоустройства инвалидов установлено 242 рабочих места, адаптированных по требованиям безбарьерной среды.

Как показал анализ сведений, поступивших в органы службы занятости из выписок индивидуальных программ реабилитации (или) абилитации инвалидов, в создании специального рабочего места нуждаются 80 человек.

«Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов создаются работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в случае такой необходимости. Соответственно, инвалидам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, независимо от организационно-правовых форм, создаются необходимые условия труда в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации», - заключили в комитете по труду и занятости.