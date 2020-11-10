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Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике

Врач Стоматологической поликлиники Псковской области Абакар Султанматов в своем Instagram-аккаунте рассказал, какую зарплату получил за прошедший месяц.

«Как вы видите, за этот месяц и половину предыдущего я заработал 6 тысяч 241 рубль. На самом деле там 6 тысяч 210, потому что 31 рубль на этой карточке всегда. У нас теперь проблема. Знаете, почему? Потому что ирригатор стоит 6 тысяч 600 рублей. Не хватает около 350 рублей. Что же делать? Коммуналка почти 5 тысяч. Помимо тех 6 тысяч 210 рублей 80 копеек мне еще пришло где-то две недели назад ровно 5 тысяч рублей. То есть суммарно я принял 80 пациентов и заработал 11 тысяч 210 рублей 80 копеек», - поделился он.

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«В договоре у меня как раз минимальный размер оплаты труда составляет 12 тысяч 130 рублей, но я брал один отгул в военкомат, один отгул я брал без сохранения заработной платы, когда мне надо было сдавать аккредитационное тестирование, и был один праздничный день – 4 ноября, я не ходил на работу. Может быть это повлияло как раз-таки на то, что мне заплатили меньше МРОТа. Ну, ладно. Спасибо», - продолжил Абакар Султанматов.