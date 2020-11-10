Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике

Врач Стоматологической поликлиники Псковской области Абакар Султанматов в своем Instagram-аккаунте рассказал, какую зарплату получил за прошедший месяц.
«Как вы видите, за этот месяц и половину предыдущего я заработал 6 тысяч 241 рубль. На самом деле там 6 тысяч 210, потому что 31 рубль на этой карточке всегда. У нас теперь проблема. Знаете, почему? Потому что ирригатор стоит 6 тысяч 600 рублей. Не хватает около 350 рублей. Что же делать? Коммуналка почти 5 тысяч. Помимо тех 6 тысяч 210 рублей 80 копеек мне еще пришло где-то две недели назад ровно 5 тысяч рублей. То есть суммарно я принял 80 пациентов и заработал 11 тысяч 210 рублей 80 копеек», - поделился он.
«Получается, что мне не доплатили 1020 рублей от МРОТ. Если эти деньги удержали из-за двух отгулов, то 1 мой день стоит (1020/2=510). Я отработал 20 дней. 510*20=10200. 11210 (то, что я получил) – 10200 (отталкиваясь от разницы с МРОТ за 2 отгула)=1010 рублей. Вопрос, что это за деньги?» - добавил врач.