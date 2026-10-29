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Великолукские школьники посетили одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли региона

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Кадровый центр «Работа России» по Великим Лукам и Великолукскому району организовал для учеников средней образовательной школы № 12 профтур на производственные площадки Великолукского опытного машиностроительного завода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области. 

Фотография пресс-службы Областного центра занятости населения

«ВОМЗ» — это одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли северо-запада России. Завод был основан в 1981 году и уже более 44 лет выпускает надежную и современную технику.

Во время экскурсии сотрудники предприятия рассказали об истории и основных направлениях работы, показали, как изготавливаются краны и прицепы, а также познакомили ребят с работой инженеров и конструкторов.

Школьников провели по производственным цехам, где продемонстрировали современные технологии и показали, как рождается техника — от чертежа до готового изделия. Особое внимание уделили отделу главного конструктора: там ребята узнали, как проектируются краны и какие этапы проходит каждая машина перед запуском в серию.

Подобные профтуры, которые проходят при поддержке президентского национального проекта «Кадры», помогают подрастающему поколению увидеть профессию своими глазами и сделать первый шаг к осознанному выбору будущей карьеры.

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