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Росприроднадзор: Берег Чудского озера окрасили разлагающиеся водоросли

Берег Чудского озера окрасили разлагающиеся водоросли, сообщается в Instagram-аккаунте Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. При проверке сведений государственные инспекторы установили, что это явление - результат скопления остатков водорослей на мелководье в связи с низким уровнем воды в Чудском озере в этом году.

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Часто изумрудный или ярко-зеленый цвет воды, а также характерный окрас береговой линии очевидцы связывают со сбросом загрязняющих веществ, предположительно, краски. Но вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также голубые и светло-зеленые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, представляют собой скопления колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Kützing, находящейся на разных стадиях разложения, пояснили в ведомстве.

Характерная особенность этих водорослей - окраска, связанная с относительно высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметная при высыхании на свету этих водорослей. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующую окраску, добавили в Росприроднадзоре.