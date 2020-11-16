Общество

На берегу Чудского озера обнаружили выбросы неестественного бирюзового цвета

В Гдовском районе на берегу Чудского озера обнаружили выбросы неестественного бирюзового цвета. Об этом сообщается в группе «Сланцы - не тапки» «ВКонтакте».

«Эта катастрофа произошла в районе пляжа садоводства "Здоровье"», - отмечает автор поста.

В областном комитете по природным ресурсам и экологии Псковской Ленте Новостей сообщили, что обращений граждан по этому поводу не поступало, и никакой информацией о произошедшем комитет не обладает.

Аналогичный ответ последовал от администрации Гдовского района.

«Езжу туда 20 лет, такого никогда не видела! В субботу все было чисто, сама ходила на озеро прогуляться, а в воскресенье знакомая прислала мне эти фото», - рассказала Раиса Кирсанова «МК в Пскове». По ее мнению, это не глина. «Мне кажется, глина более серая, мутная», - отметила она и добавила, что «с камней этот цвет оттереть не удалось».

Председатель СНТ «Здоровье» Александр Трапезников рассказал «МК в Пскове», что люди гуляют по пляжу каждый день, но такой информацией с ним не делились. «Если даже это краска - искусственного происхождения, то явно не наша, у нас нет никаких предприятий, - заверил он. - Если только из Пскова что-то пригнало. Но я не припомню подобных случаев. Летом вода цветет, но, конечно, водоросли - естественного цвета».

Как пояснила Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова со ссылкой на начальника псковской лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды, это погибшие сине-зеленые водоросли. «Наш водоем уже зрелый, переходный к пожилому возрасту. Водоросли по мере отмирания может сносить ветром в какой-либо квадрат озера и потом выбрасывает на берег. Они и дают такую картину», - пояснила Тала Нещадимова.

«Наши специалисты такое наблюдали не один раз», - добавила она.