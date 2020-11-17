Общество

Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста

Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста: по итогам 2019 года компания показала лучший органический прирост выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе банка данных GSMA – в исследовании рассматривались 417 операторов по всему миру, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В 2015-2019 годах Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

Среди зрелых операторов Tele2 показывает самую высокую динамику относительно рынка в мире: с 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2019 годах с 11% до 16%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 11,4%, опередив на 3,9 п. п. французского оператора Free Mobile и на 4 п. п. – американскую компанию T-Mobile. Отрыв от колумбийского оператора Claro составил 5,5 п. п. Обладателя пятого места – саудовского оператора Zain – Tele2 опередила на 6,8 п. п., а тайского TrueMove – на 7,2 п. п.

Исследование проводилось на основе банка данных GSMA. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривалось 417 компаний с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы. Это второе исследование, по итогам которого Tele2 была признана самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных Analysys Mason.

«Принятая в 2017 году стратегия с фокусом на создании ценности для клиента и коммуникационная платформа "Другие правила"стали поворотными для развития компании. Из дискаунтера Tele2 превратилась в трендсеттера, который стал менять устоявшиеся рыночные правила и запускать революционные для рынка решения, - отметила директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова. - Грамотно выбранные подходы, наряду с быстрой реализацией и высокой вовлеченностью персонала, помогли Tele2 не просто регулярно демонстрировать высокие финансовые и операционные показатели на фоне стагнирующего российского рынка. Компания показала лучший в мире среднесрочный прирост выручки – результат тем более впечатляющий, что анализировались данные более 400 операторов. Важно, что лидерство Tele2 дважды подтверждается на основе данных авторитетных международных организаций, занимающихся исследованиями телекома».