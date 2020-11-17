Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Чего ждать на федеральных дорогах
Как сделать дорогу в школу безопасной?
Новая модель сапог Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Назад в прошлое
Новогодний Корпоратив
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 17.11.2020 01:161 Новый очаг коронавируса выявлен в отделении хирургии Псковской областной больницы 17.11.2020 15:550 Горки для катания на ватрушках и тир появятся в парке отдыха Великих Лук 17.11.2020 15:280 Омбудсменов обяжут сообщать спикеру Собрания о личной заинтересованности при исполнении полномочий 17.11.2020 15:250 Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста 17.11.2020 14:450 В Псковской области на карантин из-за коронавируса закрыты классы в 16 школах 17.11.2020 14:414 Коммунисты выступили против переименования сквера на Четырех углах в Пскове
 
 
 
Самое популярное 11.11.2020 12:436 Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач 14.11.2020 19:1613 Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому 13.11.2020 07:1023 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 10.11.2020 19:535 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 11.11.2020 00:0410 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста

17.11.2020 15:25|ПсковКомментариев: 0

Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста: по итогам 2019 года компания показала лучший органический прирост выручки относительно рынка. Заключение сделано на основе банка данных GSMA – в исследовании рассматривались 417 операторов по всему миру, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В 2015-2019 годах Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

Среди зрелых операторов Tele2 показывает самую высокую динамику относительно рынка в мире: с 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2019 годах с 11% до 16%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 11,4%, опередив на 3,9 п. п. французского оператора Free Mobile и на 4 п. п. – американскую компанию T-Mobile. Отрыв от колумбийского оператора Claro составил 5,5 п. п. Обладателя пятого места – саудовского оператора Zain – Tele2 опередила на 6,8 п. п., а тайского TrueMove – на 7,2 п. п.

Исследование проводилось на основе банка данных GSMA. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривалось 417 компаний с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы. Это второе исследование, по итогам которого Tele2 была признана самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных Analysys Mason.

«Принятая в 2017 году стратегия с фокусом на создании ценности для клиента и коммуникационная платформа "Другие правила"стали поворотными для развития компании. Из дискаунтера Tele2 превратилась в трендсеттера, который стал менять устоявшиеся рыночные правила и запускать революционные для рынка решения, - отметила директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова. - Грамотно выбранные подходы, наряду с быстрой реализацией и высокой вовлеченностью персонала, помогли Tele2 не просто регулярно демонстрировать высокие финансовые и операционные показатели на фоне стагнирующего российского рынка. Компания показала лучший в мире среднесрочный прирост выручки – результат тем более впечатляющий, что анализировались данные более 400 операторов. Важно, что лидерство Tele2 дважды подтверждается на основе данных авторитетных международных организаций, занимающихся исследованиями телекома».

Теги: #теле 2
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете предложение о введении недельных каникул в школах при многодневном голосовании?
В опросе приняло участие 169 человек
17.11.2020, 15:550 Горки для катания на ватрушках и тир появятся в парке отдыха Великих Лук 17.11.2020, 15:500 Средняя степень изношенности теплосетей в Пскове составляет около 27 лет 17.11.2020, 15:440 Мост через реку Ашевка в Бежаницком районе отремонтируют за 70 млн рублей 17.11.2020, 15:280 Омбудсменов обяжут сообщать спикеру Собрания о личной заинтересованности при исполнении полномочий
17.11.2020, 15:250 Tele2 подтвердила свое мировое лидерство по темпам роста 17.11.2020, 15:220 В Бежаницах нетрезвый сын отобрал у матери 500 рублей 17.11.2020, 15:120 Страна подведов 17.11.2020, 14:470 «Эхономика» с заместителем директора ПТС Максимом Дешкиным. ВИДЕО
17.11.2020, 14:450 В Псковской области на карантин из-за коронавируса закрыты классы в 16 школах 17.11.2020, 14:414 Коммунисты выступили против переименования сквера на Четырех углах в Пскове 17.11.2020, 14:380 В Острове водитель «Волги» врезался в здание 17.11.2020, 14:370 Псковская область присоединится к общероссийской акции #МыВместе2020
17.11.2020, 14:330 На Рижском проспекте в Пскове не хватает разделительной полосы - активист «Убитых дорог» 17.11.2020, 14:271 Псковский эксперт: Тепловая энергия дешевле при холодной зиме 17.11.2020, 14:262 Что на самом деле построят рядом с Домом детского творчества на Кузнецкой 17.11.2020, 14:240 «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку современной живописи
17.11.2020, 14:230 Двое псковичей задержаны по подозрению в уклонении от таможенных платежей 17.11.2020, 13:510 Великолукские волонтеры помогают пенсионерам на самоизоляции 17.11.2020, 13:340 Педагоги и школьники Пскова поучаствовали во Всероссийском экологическом диктанте 17.11.2020, 13:312 Протяженность теплосетей в Пскове сравнима с расстоянием до Петербурга и обратно
17.11.2020, 13:220 Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области состоятся 20 ноября 17.11.2020, 13:180 Псковское отделение ЛДПР поддерживает переименование сквера на Четырех углах 17.11.2020, 13:110 Директор великолукской школы рассказала, как переболела коронавирусом 17.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Максимом Дешкиным
17.11.2020, 12:568 Минздрав разрешил исследовать вакцину от COVID-19 на пожилых людях 17.11.2020, 12:510 В Пскове к Новому году планируется открыть 25 точек торговли елками 17.11.2020, 12:340 Финалистки конкурса «Миссис Псков» примерили корону 17.11.2020, 12:300 Проект восстановления фресок по эскизам Рериха в Пскове подготовят до конца года
17.11.2020, 12:210 Псковичи приняли ремонтные работы за пожар. ВИДЕО 17.11.2020, 12:201 Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса 17.11.2020, 12:180 Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99% 17.11.2020, 12:141 Новое барьерное ограждение установят в Псковской области по «дорожному» нацпроекту
17.11.2020, 12:091 Около 430 млн рублей дополнительно получит Псковская область на детские выплаты 17.11.2020, 12:040 Завершается голосование по переименованию сквера на Четырех углах в Пскове 17.11.2020, 12:000 Техобслуживание газового оборудования в квартирах псковичей проводится в плановом режиме 17.11.2020, 11:560 Клиентам Сбербанка стали доступны две новые копилки
17.11.2020, 11:480 «Стройбалтпроект» отремонтирует мост через Милевку в Пскове 17.11.2020, 11:330 Поддельную пятитысячную купюру изъяли полицейские в Пскове 17.11.2020, 11:293 Александр Козловский поздравил ветерана с 92-летием и пообещал помочь с ремонтом 17.11.2020, 11:190 В Пскове двое молодых людей украли из магазина виски
17.11.2020, 11:152 Росприроднадзор: Берег Чудского озера окрасили разлагающиеся водоросли 17.11.2020, 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным 17.11.2020, 10:531 Искусственную ель с дополненной реальностью установят в Пскове 17.11.2020, 10:450 Гдович отправится в колонию за езду в нетрезвом виде
17.11.2020, 10:403 Россияне смогут сообщать о заражении COVID-19 в новом приложении 17.11.2020, 10:311 В Пскове на улице Поземского сбит пешеход 17.11.2020, 10:210 «Эхономика»: О финансово-экономическом положении и перспективах развития ПТС 17.11.2020, 10:180 Школы в Новосокольническом районе модернизируют в рамках нацпроекта
17.11.2020, 10:100 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 17.11.2020, 10:060 Псковичка просит оборудовать пешеходный переход напротив погрануправления 17.11.2020, 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове 17.11.2020, 09:440 В Пскове реализован первый этап по созданию инклюзивного парка
17.11.2020, 09:380 Победители фотоконкурса к 20-летию ПЛН получили призы 17.11.2020, 09:303 Вкл/Выкл 17.11.2020, 09:308 Медик предложил развернуть инфекционные койки в псковских гостиницах 17.11.2020, 09:150 На границе с Латвией в кабинах грузовиков обнаружены тайники с сигаретами
17.11.2020, 09:142 Лучших певцов определили в региональном УМВД 17.11.2020, 09:010 Великолукские спасатели обезвредили артиллерийский снаряд 17.11.2020, 08:542 Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцины от коронавируса 17.11.2020, 08:380 Лицензию на онлайн-образование начнут выдавать в России
17.11.2020, 08:222 Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19 17.11.2020, 08:020 В России планируют сократить несколько ведомств 17.11.2020, 07:480 Мокрый снег и дождь обещают псковские синоптики 17 ноября 17.11.2020, 07:354 Депутаты попросят Путина об индексации пенсий работающим россиянам
17.11.2020, 07:180 Фильм «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» появился в Сети 17.11.2020, 07:016 В России предложили проводить проверки электропроводки в квартирах 17.11.2020, 01:161 Новый очаг коронавируса выявлен в отделении хирургии Псковской областной больницы 16.11.2020, 23:003 200 млн рублей выделят на обеспечение мобильных бригад медиков в регионах
16.11.2020, 22:250 Пскович оплатил более 700 тысяч рублей долга после вмешательства приставов 16.11.2020, 22:103 Оптимизация штата госслужащих увеличит пользу от работы правительства - Минтруд 16.11.2020, 21:490 Бывшего сотрудника псковской исправительной колонии будут судить за взяточничество 16.11.2020, 21:270 120 лифтов заменят в многоквартирных домах в Псковской области в 2021 году
16.11.2020, 21:050 Выставка о торговых связях Пскова и Выборга доступна в режиме онлайн 16.11.2020, 20:400 Михаил Ведерников пообщался с руководителями СМИ региона в режиме «OFF - records» 16.11.2020, 20:3211 Октябрьский проспект отремонтируют в Пскове в рамках нацпроекта 16.11.2020, 20:0011 Глава ВОЗ: Вакцина не остановит пандемию коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.