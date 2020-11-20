Общество

Со следующей недели тестирование псковичей на коронавирус будет проводиться за 48 часов

Со следующей недели тестирование на коронавирус в Псковской области будет проводиться не более чем за 48 часов. Об этом сообщил в своем еженедельном видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников.

Результаты исследования пациенты будут получать по СМС и на сайте информационной системы стопкоронавирус.псков.рф. В тестовом режиме она заработает с понедельника, 23 ноября.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе будет запущена в эксплуатацию новая ПЦР-лаборатория на базе областного Центра СПИД.