Общество

Прокуратура нашла хозяина для детских комплексов в Новоржеве

Прокуратура Новоржевского района по сообщениям средств массовой информации провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, установлено, что на территории города Новоржева находятся спортивные сооружения, детские игровые и спортивные комплексы, которые не переданы в собственность городского поселения, на момент проверки имущество являлось бесхозным.

«Эксплуатация бесхозного имущества создает угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, может привести к их травмированию и является небезопасным», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района внесла адрес главы администрации Новоржевского района представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время имущество передано на баланс городского поселения, организовано содержание и ремонт спортивных сооружений в целях исключения детского травматизма.