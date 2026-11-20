Главная киноновость недели расколола интернет на два непримиримых лагеря: новым Джеймсом Бондом официально стал 40-летний Роберт Паттинсон. Студия Amazon MGM и режиссер Дени Вильнёв уже готовят перезапуск легендарной шпионской саги, но у зрителей и критиков главный вопрос висит в воздухе — жива ли еще великая франшиза или новая эпоха окончательно добьет дух классической бондианы?

В свежем выпуске программы «Зеркала» ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко разберут:

Почему в соцсетях до сих пор припоминают актеру бледного вампира из «Сумерек» и называют выбор Amazon «ленивой ставкой» на раскрученную голливудскую звезду вместо малоизвестного британца?

Что сулят новой трилогии киноэксперты — авторский шедевр в духе «Дюны» от Вильнёва или превращение старого доброго шпионажа в очередной конвейерный кинокомикс?

Правда ли, что последний настоящий Бонд закончился на Пирсе Броснане — с его бесшабашными перестрелками, роскошными женщинами, мартини и дорогими спорткарами, а современная цензура и западная «новая этика» превратили неуязвимого джентльмена в рефлексирующего страдальца?

Воскреснет ли агент 007 с новой силой или пора заказывать поминальный коктейль? Об этом в 12:04. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.