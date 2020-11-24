Общество

Пушкиногорец наказан за злостное уклонение от уплаты алиментов

В Пушкиногорском районе 48-летний местный житель привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Приговором Пушкиногорского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

В судебном заседании установлено, что мужчина не производил выплаты на содержание своих несовершеннолетних детей, несмотря на решение суда. Его задолженность по алиментным платежам составила более 750 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.