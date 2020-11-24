Ученики без учителей

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«Завтра в школу к пятому уроку. Будет только физкультура», - такие сообщения нынче заменяют нам школьное расписание. Конечно, не каждый день складывается так «удачно». Бывает, идти надо к третьему уроку на три занятия, иногда - к первому, при этом занятий - четыре. И уроки-то все, как на подбор: рисование, ОБЖ, музыка, физкультура и труды. Основные предметники - кто на самоизоляции, кто на больничном.
Ученики в восторге, а родители недоумевают: полмесяца уже дети, по сути дела, не учатся. Учитывая дополнительную неделю осенних каникул и замаячившую перспективу зимних вакаций - как наверстывать будем материал? Кто-то возмущается и требует объявить карантинную семидневку, кто-то вопрошает, где же обещанные студенты-практиканты, кто-то нарадоваться не может на репетиторов. Что же на самом деле происходит сегодня в псковских школах? С этим вопросом мы обратились к учителям и чиновникам.
МК.РУ
Если посмотреть официальные цифры количества классов, закрытых на карантин в регионе, то они внушают сложные чувства. На 21 октября в Псковской области 9 классов в шести школах закрыты на карантин по коронавирусу, 243 ученика переведены на дистанционное обучение. На 11 ноября - уже сорок классов в 16 школах. На дистанционке - 660 школьников. Последние данные от 17 ноября: 20 классов в 16 школах закрыты на карантин из-за COVID-19, переведены на дистанционное обучение 446 учеников. Кроме того, из-за ОРВИ на карантин закрыты четыре класса в трёх школах, болеют 80 детей. В минувшее воскресенье стало известно об уходе на недельные каникулы Моглинской средней школы, где заболели два повара.
Между тем, по словам учителей, официальные данные лишь частично отражают реальное положение дел: в них учитываются лишь те дети, которые находятся на больничном, то бишь «справочные». А есть ведь еще школьники, которых мамы оставляют дома «отлежаться», пользуясь законным правом остаться дома в течение пяти суток без вызова врача. Допустим, насморк у ребенка или горло болит, а температуры нет, или она не поднимается выше 37,2 - многие родители в такой ситуации не обращаются в поликлинику. И их можно понять: кому хочется собственноручно приводить любимое чадо в эпицентр заразы?
«В моем классе сейчас по справкам отсутствуют всего двое. На самом деле отсутствующих шестеро: еще четверо отпросились, - рассказывает учитель одной из псковских школ. - На карантин нас отправят, если больше 20% детей окажутся на больничном. У нас еще более-менее радужная картина. В других школах, где классы переполнены, ситуация сложнее».
По ощущениям педагога, то, что происходит сейчас, очень похоже на вспышку ОРВИ. С одной оговоркой: обычно провал происходит в октябре и феврале, а здесь - конец ноября. «Каждый день мы отчитываемся перед руководством о том, сколько человек в классах на больничном, - говорит учитель. - Что касается педагогов, то заболевших не так много. Причем у них не COVID, а ОРВИ, плановая операция или обострение хронических заболеваний».
На фоне относительно благополучных в карантинном отношении школ есть и менее позитивные примеры. Школьники давно уже обсуждают в классах не «Своеобразие художественной поэтики Пушкина», а кто из учителей «точно» заболел короной, а кто - просто «отдыхает». Примерно тем же занимаются и родители. А что еще остается тем, кого со всех сторон просят «не нагнетать»?
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На наш вопрос о возможности закрытия на временный карантин классов, где осталось несколько учителей-предметников, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отвечает совершенно определенно: на сегодняшний день нет. Возможен лишь перевод классов на дистанционное обучение.
На сегодня во многих школах замена учителей проводится за счет собственных кадров. Студенты вышли на подмогу в десяти школах: №№ 11, 16, 18, 20, 23, 24, в Гуманитарном лицее, лицее «Развитие», в Вечерней школе и ППК.
На замещении трудится 31 студент. Предметы: математика, русский язык и литература, история, иностранные языки, физика, начальные классы, биология, информатика. Замещение оформляется как педпрактика студентов.
Школа со своей стороны назначает опытного наставника из числа своих педагогов для студента, оказывает ему методическую и практическую помощь в подготовке и проведении уроков.
Тем детям, кому повезло меньше, и кто ходит сейчас на одну физкультуру и труды, придется наверстывать упущенное по русскому, математике, иностранным языкам совместно с учителями в рамках общего графика каникул и выходных. «Образовательные организации самостоятельны в осуществлении образовательной деятельности, - подчеркивает Анна Кузыченко. - Для устранения пробелов в знаниях, отставания в освоении программ школы, как правило, производят корректировки основных образовательных программ по всем уровням общего образования и рабочих программ по предметам, организуют дополнительные занятия, проводят индивидуальные консультации и т.д.».
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По оценкам специалистов, карантин в российских школах скажется на будущем заработке учеников. Логика проста: из-за эпидемии COVID-19 школьники потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их тестовых результатов (для сравнения: в США если школьник пропустит четыре месяца учебного года, то его доход будет на 2,5% меньше, чем мог бы быть).
Российские учителя не соглашаются с такими выводами, резонно отмечая, что в стране сейчас зарплаты людей очень мало связаны с их уровнем образования.
Между тем, у псковских школьников - своих дел по горло. В кои-то веки «халява» действительно - пришла!
Елена Никитина