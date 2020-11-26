Общество

Ирина Богачева: 2020-й - год войны с коронавирусом

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы заявила, что 2020-й - год войны с коронавирусом. Об этом с 51-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ни для кого не секрет, что 2020-й год во всем мире - это год военных действий, борьбы с коронавирусной инфекцией», - заметила она.

Парламентарий напомнила, что в Псковской области здравоохранение на начало года оказывалось в «достаточно сложных ситуациях», поскольку был большой дефицит кадров. «Сегодня ноябрь. Мы достаточно достойно выдерживаем вызовы, которые перед нами ставит коронавирусная инфекция. Мы сумели, несмотря на все сложности, привлечь в здравоохранение новые кадры», - сказала депутат.

«Медики работают не на жизнь, а на смерть», - подчеркнула Ирина Богачева.