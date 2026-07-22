Сдал на «отлично» — и забыл через месяц: почему зубрёжка не работает, ответила педагог

Парадокс, который знаком каждому преподавателю: студент, сдавший сессию на «отлично», к февралю не помнит фактически ничего из того, что блестяще воспроизводил в январе. Тогда как его однокурсник, учивший «для себя» и без прицела на пятерку, удерживает знание годами. Как пояснила кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики университета «Синергия» Анна Шатравкина, ключевую роль здесь играют нейробиология памяти и природа мотивации.

Эксперт также отметила, что долговременная память – это не просто «записанный файл». Чтобы информация закрепилась надолго, мозг должен перевести ее из оперативного хранилища (гиппокамп) в долговременное (кора больших полушарий), выстроив при этом устойчивые нейронные связи. Этот процесс – консолидация – занимает дни и недели и запускается только для той информации, которую мозг считает значимой: способной встроиться в уже имеющийся опыт, связаться с тем, что человек уже знает и понимает.

«Зубрежка «к сессии» дает временную активность памяти, но семантически не проработанный – не осмысленный – материал не образует межкортикальных связей, необходимых для долговременного хранения. Кора попросту не фиксирует то, что не обобщает. Напротив, глубокая, смысловая переработка материала, когда человек задает вопросы, применяет знание, объясняет его собственными словами, активирует префронтальную кору и медиовисочные структуры, ответственные именно за долговременное кодирование. Разница в итоге колоссальная», - отметила Анна Шатравкина.

По словам эксперта, любопытство – это нейрохимия. Когда человек по-настоящему интересуется предметом, в мозге запускается дофаминовая система предсказания: мозг буквально «вознаграждает» себя за получение новой значимой информации, за расхождение между тем, что ожидал узнать, и тем, что узнал.

«Это не метафора: дофаминовые нейроны кодируют ценность знания как такового, а гиппокамп в состоянии любопытства работает принципиально иначе. Он генерирует внутренний сигнал вознаграждения, который многократно усиливает запоминание. Именно поэтому студент, учивший «для себя», находился в режиме постоянного познавательного поиска, а мозг работал на его стороне», - пояснила Анна Шатравкина.

Когда доминирующей целью становится балл, а не понимание, внешний контроль вытесняет внутренний интерес, пишет RuNews24.ru. Внешняя оценочная регуляция снижает когнитивную гибкость, убивает готовность браться за сложные задачи и ухудшает понятийное, то есть настоящее, усвоение материала. Студент переключается с режима исследования на алгоритмический режим: «что спросят» вместо «что это значит».

Российские лонгитюдные данные подтверждают: у студентов с преобладающей познавательной мотивацией академические результаты устойчивы во времени, тогда как ориентация на оценку предсказывает краткосрочный успех, но не знание через год.