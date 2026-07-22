Сдал на «отлично» — и забыл через месяц: почему зубрёжка не работает, ответила педагог

Парадокс, который знаком каждому преподавателю: студент, сдавший сессию на «отлично», к февралю не помнит фактически ничего из того, что блестяще воспроизводил в январе. Тогда как его однокурсник, учивший «для себя» и без прицела на пятерку, удерживает знание годами. Как пояснила кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики университета «Синергия» Анна Шатравкина, ключевую роль здесь играют нейробиология памяти и природа мотивации.
Эксперт также отметила, что долговременная память – это не просто «записанный файл». Чтобы информация закрепилась надолго, мозг должен перевести ее из оперативного хранилища (гиппокамп) в долговременное (кора больших полушарий), выстроив при этом устойчивые нейронные связи. Этот процесс – консолидация – занимает дни и недели и запускается только для той информации, которую мозг считает значимой: способной встроиться в уже имеющийся опыт, связаться с тем, что человек уже знает и понимает.
По словам эксперта, любопытство – это нейрохимия. Когда человек по-настоящему интересуется предметом, в мозге запускается дофаминовая система предсказания: мозг буквально «вознаграждает» себя за получение новой значимой информации, за расхождение между тем, что ожидал узнать, и тем, что узнал.
Когда доминирующей целью становится балл, а не понимание, внешний контроль вытесняет внутренний интерес, пишет RuNews24.ru. Внешняя оценочная регуляция снижает когнитивную гибкость, убивает готовность браться за сложные задачи и ухудшает понятийное, то есть настоящее, усвоение материала. Студент переключается с режима исследования на алгоритмический режим: «что спросят» вместо «что это значит».
Российские лонгитюдные данные подтверждают: у студентов с преобладающей познавательной мотивацией академические результаты устойчивы во времени, тогда как ориентация на оценку предсказывает краткосрочный успех, но не знание через год.