Общество

Центр управления регионом начал работу в Пскове

Центр управления регионом (ЦУР) начал работать в Пскове сегодня, 26 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, это структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина.

Главная цель ЦУРа — обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе. Задача - сбор, обработка и аналитика сообщений и предложений, поступающих от жителей области, а также оптимизация процессов их решения с помощью внедрения цифровых платформ.

В Псковской области уже успешно функционируют цифровые платформы обратной связи с населением: «Инцидент Менеджмент», «Регион 60» и другие системы органов власти. ЦУР станет единым координационным центром, который объединит все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан во всех сферах жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ.

На основе поступающих из всех источников данных будет создана единая «тепловая карта» обращений, что позволит более эффективно и полностью видеть картину проблем территорий. А значит, анализировать и предлагать комплексные решения. Таким образом, одним из основных принципов работы является предотвращение прогнозируемых проблемных ситуаций. Благодаря ЦУР станет возможным усовершенствовать и вывести на новый уровень взаимодействие власти с жителями.

Финансирование центров ведется напрямую из федерального бюджета по целевой субсидии. АНО «Диалог» курирует работу ЦУР во всех субъектах.