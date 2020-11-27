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Общество

Росавиация согласовала льготные перелеты из Пскова в Крым

27.11.2020 07:46|ПсковКомментариев: 0

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило список из 12 направлений полетов в Крым и обратно, которые будут выполняться в 2021 году по субсидированным тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

«Рейсы по льготной цене планируют осуществлять пять авиакомпаний. Так, авиакомпания S7 Airlines заявила рейсы в Симферополь из Иваново, Пскова, Кургана и Липецка с 1 мая по 30 сентября с частотой два раза в неделю. В этот же период "Ямал" планирует выполнять еженедельные полеты в Крым из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма, а также два раза в неделю - из Салехарда. Авиакомпании "Азимут" согласовали рейсы на полуостров из Калуги дважды в неделю в период с 1 мая по 31 декабря, а "Северсталь" из Петрозаводска с этой же частотой - с 15 мая по 15 октября. Сибирский авиаперевозчик "ИрАэро" планирует выполнять рейсы в Симферополь из Брянска раз в неделю с 1 июня по 30 сентября, а в период с 24 мая по 30 июня и с 1 по 30 сентября дважды в неделю - из Саранска», - говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на аэропорт, программа субсидирования региональных воздушных перевозок компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов на субсидируемых маршрутах при перевозке эконом-классом.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года он ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через современный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание 3 650 пассажиров в час. В мае 2019 года международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Теги: #псков #субсидии #Крым #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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