Общество

11 домов на Запсковье временно остались без отопления и горячей воды

«Псковские тепловые сети» ведут ремонт сетей на улице Волкова. «Этот день мы продолжим утечкой на сетях, точнее сказать небольшим фонтаном. Читая наши новости, у вас может сложиться впечатление, что мы круглый год что-то копаем, ломаем и переделываем. Так оно и есть, но такова цена тепла в ваших и наших домах. Совсем недавно улицу Волкова отремонтировали, но нам приходится вскрыть кусочек брусчатки. Заверяем вас, мы все вернем в исходное состояние», - сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Произошла утечка теплоносителя на соединительном стыке. Данная проблема встречается часто, первые трубы, которые помещались в изоляцию, имеют некоторые дефекты в изоляции стыков, что и приводит к их внеплановому ремонту.

В связи с утечкой на трассе, что проходит вблизи домов 7 и 9 по улице Волкова, подача теплоносителя временно приостановлена в следующих домах:

Улице Волкова: 7 и 9;

Улица Леона Поземского: 6, 6А, 8, 9, 11, 13, 22, 22А;

Улица Олега Кошевого: 3.

«Именно по этой причине, участку №4, начальником которого является Игорь Владимирович Горшанов, снова необходимо проявить весь свой профессионализм и работать до поздней ночи. Ведь наши сотрудники никогда не оставят жителей города без горячей воды и отопления просто по причине окончания рабочего дня. Мы сами живем в этом городе, в обычных квартирах, наши дети ходят в обычные школы (садики), мы прекрасно знаем, что такое отсутствие отопления и чем это грозит.

Работы будут завершены ближе к вечеру, возможно под свет прожекторов, но отопление и горячее водоснабжение поступит в квартиры сегодня. Наши сотрудники приложат все возможные и невозможные усилия. Они являются настоящими профессионалами своего дело и именно по этой причине, нам и удаётся сохранять тепло нашего города», - сообщили в пресс-службе.

Предприятие благодарит жителей за проявленное понимание. «Очень важно, когда мы находимся в контакте и понимаем друг друга. Муниципальное предприятие г.Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства. Берегите себя и своих близких, берегите и приумножайте тепло своих сердец, а о тепле в ваших домах позаботимся мы!», - добавили в пресс-службе.