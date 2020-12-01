Общество

Валерий Василевский прокомментировал конфликт вокруг инфекционного отделения Невельской больницы

В социальных сетях опубликована информация о конфликте между главврачом Невельской межрайонной больницы, депутатом Псковского областного Собрания Валерием Василевским и активисткой, многодетной матерью Екатериной Клоковой. Последняя обвинила главврача в использовании ненормативной лексики в общении с ней. В связи с этим Псковская Лента Новостей обратилась за официальным комментарием к Валерию Василевскому.

«Сегодня медицинский персонал находится на пределе своих сил и возможностей. Многие врачи сами болеют, в том числе и коронавирусной инфекцией. Мы направляем все возможные кадровые ресурсы для оказания медпомощи населению, привлекаем фельдшеров ФАПов для работы в поликлинике. Такой напряженный режим сказывается и на эмоциональном состоянии работников Невельском больницы и администрации в том числе. На днях ко мне на прием в очередной раз пришла одна из активисток Екатерина Клокова, которая взяла на себя общественный контроль за оказанием медицинских услуг, в том числе работу инфекционного отделения больницы. Этот вопрос неоднократно, и не только мной, уже комментировался, видно поэтому и еще в связи с напряженной обстановкой в целом в работе больницы в этот раз он вызвал у меня некоторую повышенную эмоциональность при нашем разговоре. О чем я искренне сожалею. Приношу извинения за несдержанность», - отметил в своем комментарии главный врач ГБУЗ «Невельская МБ».

Он подчеркнул, что коллектив Невельской межрайонной больницы делает все возможное, чтобы все необходимые медицинские услуги в медучреждении предоставлялись и предоставлялись качественно.

Отметим, что ранее после проведенной проверки вице-губернатор Вера Емельянова подтвердила, что Невельская межрайонная больница способна оказать и оказывает всю необходимую помощь пациентам. В медучреждении не закрыто ни одно отделение. Инфекционное отделение готово принять пациентов, но необходимости в этом пока нет. Больные с легкими формами заболеваний лечатся в терапии, тяжелых и среднетяжелых по показаниям врача направляют в многофункциональные центры Пскова и Великих Лук. Коечный фонд отделения держится как резервный.

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Добавим, что губернатор Михаил Ведерников на встрече с парламентской фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о перспективах инфекционного отделения в Невельской больнице, заверил коммунистов, что отделения в районах продолжат работу и ни одна ставка не будет переведена на областной уровень.