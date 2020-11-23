Политика

Псковские коммунисты задали губернатору вопросы о газификации и инфекционных отделениях в больницах

Депутаты, представляющие в региональном парламенте коммунистическую партию, обсудили с губернатором ключевые параметры проекта областного бюджета на предстоящие три года. В рабочей встрече с главой региона участвовали руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко, Анатолий Копосов, Дмитрий Михайлов, Николай Чувайлов и Сергей Сосновский, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Михаил Ведерников проинформировал депутатов об основных источниках формирования бюджета области и приоритетных направлениях расходования бюджетных средств. Заслушав краткий доклад, коммунисты высказали свою позицию и задали вопросы.

Так, руководитель фракции Петр Алексеенко отметил, что главной целью при формировании бюджета является повышение уровня жизни и благосостояния граждан. «Важно, чтобы в такое непростое время наша общая работа: депутатов всех фракций и исполнительной власти была направлена в общее русло», - сказал он.

Его коллега по фракции вице-спикер Анатолий Копосов спросил губернатора о газификации. «Пандемия затмевает все, но президентом было сделано заявление о газификации всей территории нашей страны, причем за счет государственной программы. Что делается в этом направлении? Какие вопросы поднимаются в кабинетах власти? Нужно ли вносить изменения в региональную программу газификации, чтобы не было противоречий с федеральной программой? Обсуждали вы вопрос финансирования с президентом?» - озвучил внушительный перечень вопросов депутат.

«Стратегический ресурс нужно использовать аккуратно, он не бесконечен, - пошутил губернатор, отвечая на вопрос об общении с Владимиром Путиным. - Мы в этом году получили 3,5 млрд рублей на строительство в регионе ультрасовременных медицинских объектов. Тему газификации с президентом не поднимал, но мы активно ею занимаемся». Михаил Ведерников сообщил, что прорабатывается вопрос о включении Псковской области в число четырех пилотных проектов по программе газификации.

Вопрос Петра Алексенко касался жалоб граждан на работу скорой помощи и закрытия инфекционных отделений в Невеле и Плюссе: «Есть надежда, что с учетом финансовой помощи, которая будет оказана нашей области, эти отделения заработают в полном объеме?»

«Что касается скорой помощи - вопросы есть. Сегодня только с руководителем комитета по здравоохранению разбирались. Мне тоже сигналы и жалобы от населения идут, и каждый из них предметно отрабатываем, проводим служебные проверки. Как правило, это человеческий фактор», - сказал Михаил Ведерников.

Говоря об инфекционных отделениях, губернатор предложил отказаться от слова «закрытие». «Эта формулировка некорректна в принципе. Ситуация раздута в интернете искусственно. Важно понимать, что у нас было порядка 80 инфекционных мест в районах всего. Областная инфекционная больница тоже далась нам не просто так. И я считаю, что это абсолютно правильная история, которая касается всех услуг здравоохранения, когда на первоначальном уровне должна быть диагностика, первичная медико-санитарная помощь. Все, что нельзя сделать на месте качественно, должно делаться в областных центрах, потому что это здоровье и жизнь людей. Разговоры о том, что мы не сможем две недели навещать бабушку, если ее отвезут в Великие Луки или Псков несостоятельны, потому что в современной больнице ей смогут оказать квалифицированную помощь», - обозначил позицию Михаил Ведерников и подчеркнул, что все ставки врачей-инфекционистов в районах сохранены.

Еще одна тема, которую депутаты от фракции КПРФ вынесли на обсуждение с главой региона, касалась экологии. Речь шла о возможном строительстве полигона ТБО в Палкинском районе и свиноводческого хозяйства в Опочецком районе.

Комментируя ситуацию в Палкинском районе, Михаил Ведерников отметил, что там планируется строить не полигон, а экотехнопарк - современную и технологичную инфраструктуру.

«У нас варианта два: либо мы находим место и строим высокотехнологичный объект, либо у нас будет необходимость на каждые 2-3 района сделать по одной свалке. Понятно, они будут меньшей мощности, не будут интересны никакому инвестору, потому что это маленький объем. И это будет головной болью муниципалитета и головной болью региона», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников предложил «не бежать впереди паровоза». «Площадка рассматривается, но она огромная. Будут заказаны экспертизы, проведены все необходимые исследования, и более того, мы пригласим туда депутатов областного Собрания, сторонних специалистов-экологов. И, поверьте, если будут экологически риски, я первым скажу, что его там не будет», - заверил депутатов губернатор.

В отношении строительства свиноводческого комплекса ситуацию прокомментировала профильный вице-губернатор Нинель Салагаева. Она подтвердила, что возведение объекта возможно только при условии получения положительной экологической экспертизы и соблюдении других предусмотренных законодательством условиях.