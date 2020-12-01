Общество

В Пскове снова ищут подрядчика для реконструкции кинотеатра «Октябрь» за 321 млн рублей

Администрация Пскова разместила новую закупку на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по реконструкции здания кинотеатра «Октябрь». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы проводятся с последующим размещением в здании историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г.Пскова»

Начальная цена контракта - 321 млн. 230 тыс. рублей. Аукцион проведут 14 декабря.

Ранее заказ уже размещался, но не было подано ни одной заявки.

В здании планируется разместить библиотеку на 50 читательских мест с объемом фондов 80-100 тыс. томов. Срок выполнения работ - до 1 декабря 2022 года.

Напомним, городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» - после его реконструкции. Планируется, что это будет самая современная библиотека на территории Пскова. На ее базе будет размещен и молодежный лофт. При поддержке губернатора Пскову удалось получить финансирование на реконструкцию здания под библиотеку из резервного фонда президента – свыше 320 млн рублей.