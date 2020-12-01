Общество

Флешмоб возле арт-объекта «Россия - начинается здесь» устроили финалистки конкурсов красоты

Участницы конкурсов красоты «Мисс Псков - 2020» и «Миссис Псков - 2020» устроили флешмоб возле арт-объекта «Россия - начинается здесь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.



Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Финальное шоу конкурсов красоты состоится 6 декабря с видеоформате. Площадка для просмотра в социальной сети «ВКонтакте» – группа конкурса «Миссис Псков». Также трансляция будет вестись на телеканале «Первый Псковский».

Начало трансляции в 16.00. «В программе не только выступления участниц и артистов, но и увлекательные споты о подготовке к конкурсу, о специалистах и многое другое!» - отметили организаторы.