Общество

Звершилось голосование за название территории рядом с 24-й школой

На портале «Мой дом» завершилось голосование по вопросу присвоения официального названия территории между детскими садами №48, №50 и школой №24 в Пскове.

Участникам было предложено выбрать наименование из двух вариантов, предложенных жителями дальнего Завеличья - «Связь поколений» и «сквер «Молодежи», или предложить свой вариант. Большинство участников голосования - 68% - хотят, чтобы это пространство называлось Сквером молодежи. За «Связь поколений» проголосовали 26%, свой вариант наименования предложили 6%.

Все предложенные варианты будут рассмотрены на заседании общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Напомним, благоустройство территории между детскими садами №48, №50 и школой №24 было завершено в декабре 2019 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь оборудованы велодорожки, велопарковка, заменено асфальтовое покрытие площадок и тротуаров, установлены бортовые камни, малые архитектурные формы и ограждения. В общественную комиссию по упорядочению названий улиц обратились жители дальнего Завеличья с ходатайством присвоить территории между детскими садами №48, №50 и школой №24 официальное название.