Стоматолог назвала пять правил чистки зубов

Пять правил чистки зубов назвала заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

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«Во-первых, нужно помнить, что зубная щетка чистит не только зубы, но и десневую борозду. Именно там, у края десны, скапливается самый опасный налет», – сказала профессор.

Пошаговый протокол чистки зубов включает пять пунктов.

«Первое: важно правильно выбрать щетку: мягкая (Soft) или средней жесткости с маленькой головкой. Жесткая — враг эмали и десен», – сказала врач.

Второе – это использование техники «Метла».

«Поставьте щетинки под углом 45 градусов к линии десны (щетинки должны заходить под десну). Делайте короткие, выметающие движения — от десны к зубу (сверху вниз на верхней челюсти, снизу вверх на нижней). Не трите зубы горизонтально "туда-сюда" — это стирает эмаль у шеек зубов», – пояснила стоматолог.

Третье – это правило «3-5».

«Каждый зуб обрабатывайте 3-5 раз такими движениями: идем строго по порядку: наружная поверхность (со стороны щек), внутренняя (со стороны языка/неба), затем жевательная (здесь можно движения "вперед-назад")», – пояснила доктор.

Четвертое: чистить зубы нужно две минуты, а лучше три. «Это минимальное время, в том числе для того, чтобы активные компоненты зубных паст начали работать», –добавила Елена Те.

И пятое, самое главное: необходимо уделить время для чистки межзубных промежутков, поскольку щетка туда не проходит, пишет РИА Новости.

«Раз в день (обязательно вечером) используйте зубную нить (флосс). Опустите нить между зубами, прижмите к стенке одного зуба и проведите вверх-вниз, затем к стенке другого. Без нитки вы оставляете 40% поверхностей зубов неочищенными», – подытожила профессор.