 
Общество

Стоматолог назвала пять правил чистки зубов

0

Пять правил чистки зубов назвала заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

Изображение сгенерировано ИИ

«Во-первых, нужно помнить, что зубная щетка чистит не только зубы, но и десневую борозду. Именно там, у края десны, скапливается самый опасный налет», – сказала профессор.

Пошаговый протокол чистки зубов включает пять пунктов.

«Первое: важно правильно выбрать щетку: мягкая (Soft) или средней жесткости с маленькой головкой. Жесткая — враг эмали и десен», – сказала врач.

Второе – это использование техники «Метла».

«Поставьте щетинки под углом 45 градусов к линии десны (щетинки должны заходить под десну). Делайте короткие, выметающие движения — от десны к зубу (сверху вниз на верхней челюсти, снизу вверх на нижней). Не трите зубы горизонтально "туда-сюда" — это стирает эмаль у шеек зубов», – пояснила стоматолог.

Третье – это правило «3-5».

«Каждый зуб обрабатывайте 3-5 раз такими движениями: идем строго по порядку: наружная поверхность (со стороны щек), внутренняя (со стороны языка/неба), затем жевательная (здесь можно движения "вперед-назад")», – пояснила доктор.

Четвертое: чистить зубы нужно две минуты, а лучше три. «Это минимальное время, в том числе для того, чтобы активные компоненты зубных паст начали работать», –добавила Елена Те.

И пятое, самое главное: необходимо уделить время для чистки межзубных промежутков, поскольку щетка туда не проходит, пишет РИА Новости.

«Раз в день (обязательно вечером) используйте зубную нить (флосс). Опустите нить между зубами, прижмите к стенке одного зуба и проведите вверх-вниз, затем к стенке другого. Без нитки вы оставляете 40% поверхностей зубов неочищенными», – подытожила профессор.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026