«Нашему округу нужны ваши идеи и энергия»: Иван Белугин поздравил молодежь

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин поздравил молодое поколение муниципалитета с Днем молодежи. Официальное поздравление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Молодость — это время, когда хочется мечтать, пробовать новое, ошибаться, снова подниматься и идти вперед. Это время энергии, смелости, дружбы, первых серьезных решений и больших надежд. Очень рад, что у нас в округе столько активных, талантливых и неравнодушных молодых людей. Вы учитесь, работаете, занимаетесь спортом, творчеством, участвуете в жизни округа, помогаете другим, придумываете интересные дела и не боитесь проявлять себя», — подчеркнул Иван Белугин.

Глава муниципалитета призвал молодежь верить в себя и родную землю, а также пожелал им реализации планов, настоящих друзей, любви и ярких побед: