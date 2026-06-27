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«Нашему округу нужны ваши идеи и энергия»: Иван Белугин поздравил молодежь

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Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин поздравил молодое поколение муниципалитета с Днем молодежи. Официальное поздравление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Молодость — это время, когда хочется мечтать, пробовать новое, ошибаться, снова подниматься и идти вперед. Это время энергии, смелости, дружбы, первых серьезных решений и больших надежд. Очень рад, что у нас в округе столько активных, талантливых и неравнодушных молодых людей. Вы учитесь, работаете, занимаетесь спортом, творчеством, участвуете в жизни округа, помогаете другим, придумываете интересные дела и не боитесь проявлять себя», — подчеркнул Иван Белугин.

Глава муниципалитета призвал молодежь верить в себя и родную землю, а также пожелал им реализации планов, настоящих друзей, любви и ярких побед:

«Мне очень хочется, чтобы вы верили в себя и в свою родную землю. Чтобы видели свое будущее здесь, рядом с семьей, друзьями, с местами, где выросли. Нашему округу нужны ваши идеи, ваша энергия, ваш характер и ваше желание делать жизнь вокруг лучше. Желаю вам смелых планов, настоящих друзей, любви, удачи и уверенности в своих силах. Пусть всё задуманное получается, а впереди будет как можно больше ярких событий, добрых встреч и побед».
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