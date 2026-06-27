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Сотрудница ПсковГУ освоила современные тренды в медиа на форуме в Санкт-Петербурге

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Сотрудник пресс-службы и магистрант 1 курса Псковского государственного университета Елена Бордюкова приняла участие в Мастерской по производству контента. Мероприятие прошло на базе студенческого медиацентра Минобрнауки России в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.


Фото: ПсковГУ

Событие объединило студентов и сотрудников из 33 регионов России. С опытными наставниками ребята окунулись в актуальные тренды, создание крутых медиапроектов с нуля и мастер-классы по продвижению. 

«Форумы такого уровня — это перезагрузка. Учишься упаковывать смыслы в короткие форматы, вдохновляешься реальными примерами коллег. И главное — живое общение с медийщиками из других регионов. Этот опыт остается с тобой надолго», — поделилась впечатлениями Елена Бордюкова.

В ПсковГУ отметили, что такое взаимодействие — это не просто профразвитие сотрудников, а укрепление связей с медиасообществом страны. «Мы учимся у лучших и делимся своими наработками», — добавили в университете. 

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